Már dolgozhatnak az első óvodai nevelők, de a felsőfokú végzettségű óvodapedagógusokat nem lehet helyettesíteni velük

2026-01-03 07:48:00 CET

Tavaly decemberig összesen 117 fő vizsgázott és szerzett oklevelet a technikumokban indított óvodai nevelő képzés elvégzését követően - derült ki a Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Hivatal (NSZFH) adataiból, amelyeket a Népszava érdeklődésére közöltek.

Az öt- és kétéves óvodai nevelő képzést egy 2023. júliusi szakképzési rendelettel vezette be a kormány: az eredeti tervek szerint a képzést elvégzőket az óvodai nevelést segítőként lehetett volna alkalmazni, ám egy 2023. decemberi rendeletmódosítással ezen úgy változtattak, hogy már óvodapedagógus munkakörbe is fel lehet venni azokat, akik megszerezték a középfokú óvodai nevelő szakképzettséget - addig erre csak főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával volt lehetőség.

Vagyis a középfokú végzettségű óvodai nevelők ugyanolyan munkakörben, ugyanolyan fizetésért dolgozhatnak, mint a felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok. Az NSZFH közlése szerint az óvodai nevelő szakma kizárólag okleveles technikus képzés keretében indítható, a minőséget pedig az szavatolja, hogy a képzés tartalma a technikum és az együttműködő felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott képzési program alapján történik.

Az óvodai nevelők képzése lehet ötéves technikumi képzés, de az első években még csak alapozó képzés van, és az ágazati alapvizsga után lehet továbbtanulni óvodai nevelőnek vagy oktatási szakasszisztensnek. Van kétéves képzés is, de ez csak szakmai vizsgára készít fel, és ide azok jelentkezhetnek - felnőttképzés keretében -, akiknek már van középfokú végzettségük. Az NSZFH lapunknak küldött adatai szerint az óvodai nevelő képzés népszerűbb lett az utóbbi egy-két évben, a technikumokban jelenleg 1777 fő tanul ezen a képzésen. Emellett további 1775 diák tanul az ágazati alapozó képzésen, akik még nem választottak szakirányt, de feltételezhető, hogy többen az óvodai nevelő képzést választják majd az oktatási szakasszisztens helyett, hiszen előbbivel a diplomás óvodapedagógusokkal egyenrangúak lehetnek.

Bakonyi Anna, a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályának elnökségi tagja lapunknak azt mondta, az óvodai nevelő képzés jó is lehetne, de nem arra, hogy a felsőfokú végzettségű óvodapedagógusokat helyettesítsék velük. Úgy véli - nem vitatva az óvodai nevelők gyerekek iránti elkötelezettségét -, hogy a középiskolai képzés nem készíti fel őket teljesen az óvodapedagógiai feladatokra, ezért csak az óvodai nevelést segítőként kellene alkalmazni őket az óvodapedagógusok mellett, akikre továbbra is több szakmai, pedagógiai feladat hárul majd, de a bérezésük ugyanannyi lesz, ami Bakonyi Anna szerint bérfeszültséghez is vezethet.