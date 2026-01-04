Heti abszurd;

Heti abszurd: Vissza a jövőben, avagy ilyen volt 2026!

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin egy huszonnégy karátos aranybudin ült, amikor a levegőbe röpítették. A sajnálatos júliusi esemény megrázta az eurázsiai vécéülőke-szakmát. Közel s távol ez volt az egyetlen példány, amelybe epoxigyantával igazgyöngyöket és százdollárosokat öntöttek, no és az ukrán háborús költségvetés egytizedét ropogós ezerhrivnyásokból. A drámát dermedten fogadták világszerte. Ennyi szeretetteljes részvétnyilvánítást még nem regisztrált a megsemmisült pravoszláv műkincsek miatt dohogó műértőközeg.

„Putyin fröccsent szegény ikonosztázra” – ilyen Moszkovszkaja Pravda-címreményei is keveseknek lehettek korábban. De (talán mondanunk sem kell) a 2026-os év nem csak emiatt bizonyult különlegesnek.

Repülj, dácsa!

Az elnök dácsája is ment a lecsóba. Pedig nemrég üvegezték be. Ukrán drón köszönt be a szárnyas oltárokból épített rózsaablakon napokkal korábban. Robert Brovdi, az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka egy kétméteres bránert is a drónjára erősített. A levegő-föld vasbeton fallosz a nappaliba falába fúródott, az elnöki portrék közé.

„Milyen szerencse, hogy nem szájba találta, uram!” – mondta a bátor komornyik.

„Milyen szerencse!” – mondta Putyin. A komornyikot azóta nem látták. De találtak a szobájában egy Brovdi hőstetteiről szóló újságkivágást, amelyben a magyar származású katona szavainak megválogatása nélkül (tehát teljesen adekvát módon) válaszolt az őt Magyarországról és a schengeni övezetből három évre kitiltó külügyi Szijjártó-határozatra.

„Dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat! – kezdte a parancsnok. – A veszélyben lévő magyar szuverenitással kapcsolatos populista kijelentéseket adagoljátok a lumpeneknek, amíg vannak, és elhiszik ezt a maszlagot. Egy magyar származású ukrán katonatisztként az én fekete-fehér álláspontom, hogy a Barátság kőolajvezeték támogatásával nem a magyar szuverenitást véditek, hanem a mocskos zsebeteket tömitek a szankciókkal sújtott olcsó nyersanyaggal.”

A vasbeton falloszt egy betondaruval sem sikerült kimódolni a nappaliból. Viszont utazási iroda alakult a dácsa nappalijának megtekintésére, csillagtúrában a falra robbant székelő diktátor emlékművével.

Bűnszövet

Deutsch Tamás öt másodperces elmélyült gondolkozás után elfogadta a vádalkut, és megtarthatta a Fiat 500 típusú személygépjárművét. A Migration Aid düsseldorfi befogadóállomásának szociális munkásaként haszonnal vezetheti a járművet. A volt EP-képviselő ezt megelőzően felfedte minden sötét titkát, csak hogy csökkentse a büntetését. Különös kegyetlenséggel és előre megfontolt spekulációkkal, bűnszervezetben elkövetett kizárólagos hatalomgyakorlásban találták bűnösnek, és nem bizonyult enyhítő körülménynek, hogy tettestársaival a közjavak eltulajdonítására és mániákus megosztásra építették ördögi tervüket. Már két hete mennek főműsoridőben, a Vers mindenkinek különkiadásában, azok a poémák, amelyeket a mintegy 380 elsőrendű vádlott szaval, saját költeményként.

A Fidesz-delegáció vezetőjének Ursula von der Leyenhez kellett epigrammát írnia. 

„Így lettünk bármoly, vidd hírül a brüsszelieknek: Elvetemültünk, s lecövekelt a haza.” És most ugyanezt angol nyelven, dél-walesi dialektusban. Rosszabbul járt Kocsis Máté, akinek a műsor két és fél órás különkiadásában a homé­roszi eposzok stílusában kellett saját gyártású hőskölteményt előadnia Magyar Péterhez. A büntetés embertelensége miatt tiltakozását fejezte ki az Ökotárs és a Menedék Alapítvány is, pedig a civilek között mindkét szervezet a legnagyobb üldöztetést szenvedte el.

A kis Pócs

Pócs János és Kósa Lajos éppen a határkerítést építette tizenkét lombkoronasétány friss hajtásaiból, amikor a CNN, a BBC, az AFP és a Reuters stábja megjelent a kertek alatt. Láttak már a történelemben önkényesen kikiáltott köztársaságot egy másik köztársaságon belül, de a Magyar Pétert Miniszterelnökként El Nem Ismerők Köztársasága mégis unikálisan hatott az Unióban. Jobban mondva a Kipcsak Állam Bilaterális Érdekképviseleteiben (KÁBÉ), mivelhogy az MPMENIK nem kívánt csatlakozni az európai államokhoz, ellenben kijelentette, hogy

azonnali hatállyal és visszavonhatatlanul Tádzsikisztán exklávéja akar lenni (vagy Türkmenisztáné: a szavazást meg kell ismételni a Budaházy-klán óvása miatt, összedőlt egy jurtájuk, és nem tudtak kiszabadulni az urnazárásig).

A köztársaságot Pócs János jászkarajenői hátsó kertjében kiáltották ki (a jászapáti éppen fel volt ásva), egy eperfa hajladozó lombjánál, vagy talán mogyorófáénál, nem tudni bizonyosan. Mindenesetre ez lesz az augusztus 20-i országgyűlés első napirendi pontja, amiben megszövegezik az ünnepélyes államalapítást Anonymus (vagy Kézai Simon, előterjesztő: Gődény György, esetleg Thuróczy János, előterjesztő: Novák Előd) stílusában.

Özvegy Talabér Konzekvencia át is kiabált nekik az elmaradhatatlan műszálas lebernyegében elektrosztatikus frizurával, hogy az anyjuk micsodáját kiáltozzanak éjnek évadján. „Volt egy gyenge pillanata, mint bármelyikünknek” – idézte egykori önmagát az egykori parlamenter, amikor a szolnoki gyerekbántalmazás elkövetőjét vette védelmébe (egy napra, amíg szóltak neki fentről, hogy ne légy hülye, János). Konzekvencia erre visszakiabált nagyon röhögve: Most te voltál a soros, Janikám, utalva Pócs megperzselt disznajára, aminek az oldalába ezt a kevésbé ízléses üzenetet vésték.De a magyar fideszeseket kemény (para)fából faragták, őket egy (hat) idiótaság határozott elutasítása ugyan nem löki a nemzetközi genderlobbi karjaiba, mondták éveken át!

Nótafaszabotázs

A választást április 19-én (Sulyok megtalálta az elveszett karizmáját) három szavazattal veszítette el a Fidesz: Németh Szilárd családja visszaesőként kajakómába esett, és alaposan nem bírt urnához járulni. Orbán Viktor nem sokat törődött az eredménnyel, hiszen ő már régen megmondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. De a Kossuth-nóta kevésbé vidáman szállt aznap este (ácsi!) a Bálna tövében a karakán Zsolti ajakán! Deák Dániel még egy erőltetett poént megeresztett, miszerint poloska még úgy sem vezetett országot sehol a világon soha, de Orbán arcán látta, hogy itt és most a végére értek, a fizetési listának is.

Kevés egyszeri és megismételhetetlen van a születésen és a halálon kívül, és 2025 ilyen volt. Nincs belőle másik. (Sajnos, merthogy jó dolgok is történnek azért ebben az überfurcsa kommunikációs igazgatóként hőbörgő szociopata jelenkorban.) Tizenhat évünk se lesz másik. Ez a mondat itt, ez sincs jobb helyzetben: hopp, elmúlt. Múlásköb a fortissimón. A jövő más. Abból rengeteg van. Leírhatom például meglepetésemre, hogy episzkopális egyház, és aztán ki is húzhatom gyorsan, mielőtt szétszaladna a Nyájas, és különben is. Viszont addig jár a korsó a kútra, amíg – ha már 2026. Jó szokásunkhoz híven közéletünk ismert és kevésbé ismert szabadságpárti szereplőihez fordultunk, reménytelenségében is szép kísérletet téve arra, hogy ha emlékművet nem is, de legalább egy apró kilátót építsünk 2025-nek, vagy tanösvényt, hovatovább lombkoronát, de semmiképpen sem solymári körforgalmat, mert az hova vezetne, ugye. És 2026-ot is felskicceltük. Jó lesz az, ha rajtunk múlik, mivelünk, a jelenben múlatva a jövő időt.