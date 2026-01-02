A svájci ügyész szerint csillagszórók okozhatták a halálos újévi tűzvészt

Svájc;tűzvész;sérültek;gyertya;csillagszóró;

2026-01-02 19:00:00 CET

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint nincs magyar áldozat.

Beatrice Pilloud, Wallis kanton főügyésze szerint valószínűleg a plafonhoz túl közel tartott pezsgősüvegekre tűzött csillagszórók okozták azt a tűzvészt, amelyben legkevesebb 40 ember vesztette életét a Crans-Montana síparadicsomban lévő bár a Le Constellation újévi buliján. A főügyész elmondta, már hozzáfogtak a helyszínen készült videók elemzéséhez, több embert is kihallgattak, elkészültek az első jelentések, és már birtokukban van a lista azokról, akik a helyszínen lehettek, hogy pontosan mennyien voltak a tűzesetkor, azt lehet, hogy nem fogják megtudni.

A nyomozás során a bárban használt anyagokra, a működési engedélyekre, a biztonsági intézkedésekre, például a tűzoltó készülékekre és a vészkijáratokra, valamint a jelenlévők számára fognak összpontosítani – mondta Beatrice Pilloud, hozzátéve, hogy különösen vizsgálják a tűzoltó készülékeket, a vészkijáratokat és a tűzoltáshoz szükséges eszközöket értem –, a helyszínen tartózkodók számára és a bár által fogadható személyek számára fognak összpontosítani” – tette hozzá.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke megerősítette, a tűzvész 119 sérültje közül 113 személyt hivatalosan is azonosítottak, míg hat másik személy személyazonossága egyelőre ismeretlen. A sérültek között 71 svájci, 14 francia, 11 olasz, négy szerb, valamint egy-egy boszniai, belga, luxemburgi, lengyel és portugál állampolgár van, többségük súlyos állapotban. Tizennégy sérült állampolgárságát még nem derítették ki.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telex kérdésére közölte, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincs magyar áldozata vagy sérültje a svájci tragédiának. A tárca csak a svájci információkat tudta megerősíteni, hogy az áldozatok azonosítása még folyamatban van. – A magyar nagykövetség felé nem érkezett segítségkérés vagy bejelentés a tűzeset kapcsán és valamennyi konzuli védelemre regisztrált állampolgár biztonságban van.