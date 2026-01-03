Donald Trump parancsára csapást mértek Caracasra, Venezuela rendkívüli állapotot hirdetett

robbanás;Venezuela;Caracas;Egyesült Államok;támadás;Donald Trump;Nicolás Maduro;

2026-01-03 09:36:00 CET

Szombatra virradóra robbanások hallatszottak, miközben füst volt látható a venezuelai fővárosban, Caracasban. Venezuela kormánya elítélte a támadást, szerinte az Egyesült Államok katonai agressziót követett el.

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban – közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy légitámadás érte Caracast. Amerikai tisztviselők a BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak megerősítették: Donald Trump amerikai elnök adott parancsot venezuelai célpontok, köztük katonai létesítmények bombázására. Egy névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő is megerősítette a Reutersnek, hogy az Egyesült Államok hajt végre légicsapásokat Venezuelában.

A venezuelai elnök nemzeti vészhelyzetet hirdetett, és elítélte a támadásokat, amelyet az Egyesült Államok kísérletének nevezett arra, hogy megszerezze országának olaj- és ásványkincseit. Venezuela kormánya szerint az Egyesült Államok vezetése rendkívül súlyos katonai agressziót követett el. Számos környező településen nincs áram, miután több helyről is robbanásokról érkeztek jelentések, köztük katonai létesítményekből.

Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak – állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett. A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek – írja az MTI.

Az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen. Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok „megsemmisített” egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, ezen csapásoknak idáig több mint 100 halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet. Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Nicolas Maduro elnököt akarja eltávolítani székéből.