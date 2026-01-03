Megérkeztek az első reakciók a Venezuela elleni amerikai támadásra

Oroszország;Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-01-03 13:06:00 CET

Donald Trump elnök parancsára szombaton hajnalban légicsapásokat mértek a dél-amerikai országra. Oroszország elítélte a támadást és fegyveres agressziót emleget, Spanyolország mérsékletre és az eszkaláció csökkentésére szólított fel, Németország válságstábot hív össze.

„Ma reggel az Egyesült Államok fegyveres agressziót követett el Venezuela ellen. Ez aggodalomra ad okot és elítélendő” – közölte a Reuters beszámolója szerint az orosz külügyminisztérium azután, hogy Donald Trump elnök parancsára csapást mértek a dél-amerikai országra.

Moszkva szerint most elsősorban „fontos megakadályozni a további eszkalációt, és a párbeszéd révén megoldást keresni a kialakult helyzetre”. Hozzátették, Latin-Amerikának „továbbra is a béke övezetének kell maradnia, ahogyan azt 2014-ben kinyilvánította”, továbbá Venezuelának „garantálni kell a jogot, hogy saját sorsáról külső, katonai beavatkozás nélkül dönthessen”. Az orosz külügy jelezte, „támogatja venezuelai hatóságok és a latin-amerikai országok vezetőinek nyilatkozatát, amelyben az ENSZ Biztonsági Tanácsának azonnali összehívását kérik”.

Oroszország mellett Irán legfelsőbb vezetője is elítélte a támadást. A spanyol külügy eközben nyilatkozatában az eszkaláció csökkentésére és mérsékletre szólított fel, valamint arra, hogy minden cselekvés a nemzetközi joggal és az ENSZ Alapokmányának elveivel összhangban történjen. Indonézia és Olaszország is jelezte, hogy figyelemmel kíséri a venezuelai fejleményeket, és különös figyelmet fordítanak a dél-amerikai országban élő állampolgárai biztonságára, előbbi továbbá párbeszédre és a békés megoldásra való törekvésre szólított fel.

Németország külügyminisztériuma szombaton közölte, hogy nagy aggodalommal figyeli a kialakult helyzetet, és válságstábot hív össze a továbbiak megvitatására. Kolumbia elnöke, Gustavo Petro pedig bejelentette, hogy országa az ENSZ Biztonsági Tanács ülésének összehívását kéri – írja a Guardian.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump szombaton a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön megerősítette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású támadást hajtott végre Venezuela ellen”. Az amerikai elnök posztjában azt is állította, hogy elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket repülőgéppel elvittek az országból. Trump a New York Timesnak adott mai rövid nyilatkozatában „briliáns műveletnek” nevezte a Venezuela elleni, Maduro elnök elfogására irányuló missziót. Az Orbán-kormány egyelőre nem reagált arra, hogy Donald Trump utasítására az USA megtámadta Venezuelát.

Az MTI beszámolója szerint Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter eközben szombaton kijelentette, hogy Caracas „felvonultatja valamennyi katonai eszközét”, miután szombat hajnalban légitámadás ért több venezuelai várost. Beszédében Padrino azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy helikopterekről indított rakétákkal lakóövezetekre mért csapást. Hozzátette, hogy még tájékozódik arról, voltak-e áldozatai a támadásnak.

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a kormányzatnak nincsenek információi Maduro és neje tartózkodási helyéről, és azonnali tájékoztatást kérnek arról, hogy még életben vannak-e.