Azonosítottak újabb 16 személyt a svájci bárban pusztító tűzvész áldozatai közül

2026-01-04 10:57:00 CET

A legfiatalabb egy mindössze 14 éves svájci lány volt, kilencen még nem voltak nagykorúak.

Azonosította a rendőrség a svájci Crans-Montana városában történt tűzvész további, 16 áldozatát – írja a BBC.

Az azonosított áldozatok közül a legfiatalabb egy mindössze 14 éves svájci lány volt, kilencen még nem voltak nagykorúak. A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozatok között svájci, olasz, román, török és francia nemzetiségűek is voltak.

A hatóságok közleménye szerint ezzel 24-re emelkedett a tűz következtében elhunyt beazonosított áldozatok száma. Szombaton nyolc svájci állampolgárt is azonosítottak.

Az előzetes vizsgálat szerint valószínűleg az okozta a tüzet a Le Constellation nevű bárban, hogy a palackokra erősített csillagszórókat túl közel vitték a mennyezethez. A pusztító tűzvész legalább 40 ember életét követelte, további 119-en pedig megsérültek. Az áldozatok és az eltűntek közül sokan tinédzserek voltak. Szombaton Gian Lorenzo Cornado, Olaszország svájci nagykövete arról beszélt, hogy az azonosítás lassan halad, mivel számos áldozat rendkívül súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A Valais kanton ügyészsége szerint a bár francia tulajdonos házaspárját – akiket a sajtó Jacques és Jessica Moretti néven nevezett meg – gondatlanságból elkövetett emberöléssel, gondatlanságból elkövetett testi sértéssel, valamint gondatlanságból elkövetett gyújtogatással gyanúsítják. Beatrice Pilloud, Valais kanton vezető ügyésze közleményében azt mondta, a nyomozók vizsgálják, hogy a helyszín mennyezetén található akusztikai szivacsanyag szerepet játszhatott-e a tragédiában, valamint azt is ellenőrzik, hogy az megfelelt-e az előírásoknak.