Lassulva nőnek tovább a lakásárak

lakáspiac;lakásárak;lakbér;

2026-01-05 14:33:00 CET

Közben a lakbérek 2025-ben alig változtak.

Másfél millió forint fölé emelkedett 2025 végére a budapesti lakások átlagos hirdetési négyzetméterára, miközben az ország nagy részén továbbra is jelentős az elmaradás a fővároshoz képest, a zenga.hu adatai szerint. A vármegyék többségében jellemzően 600–800 ezer forint között mozognak az árak, Somogy és Veszprém vármegye azonban már átlépte a milliós küszöböt. A legolcsóbb térségekben, mint Békésben és Nógrádban, alig több mint 300 ezer forintos átlagok jellemzőek. Míg 2025-ben az élénkülő kereslethez képest az árnövekedés volt a meghatározó, addig idén több új lakás építésére, a kínálat bővülésére és mindezek miatt a drágulás lassulására számít Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Budapesten közel 10 ezer, a fix 3 százalékos hitellel is megvásárolható lakás készülhet el a következő években, míg a vármegyeszékhelyeken további több ezer új otthon jelenhet meg a piacon az ingatlanhirdetési portál összegzése szerint. A program indulásának hírére először az érdeklődések száma lőtt ki, majd az őszi rajtot követően a tranzakcióké is megugrott. Év végére visszaesett az adásvételek száma, emögött azonban az elemző szerint az állhat, hogy sok jogosult vevő az idén piacra kerülő új lakásokra vár. A növekvő kínálat fékezheti az árak további emelkedését, különösen Budapesten, ahol egyre több fejlesztő igyekszik beleférni az Otthon Start 1,5 millió forintos, négyzetméterenkénti felső határába. Ennek hatása már a használt lakások piacán is érzékelhető. Közben a lakbérek 2025-ben alig változtak, és az elemzők szerint 2026-ban sem várható érdemi drágulás, így a bérleti piacon is inkább kínálati túlsúly alakulhat ki.