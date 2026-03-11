Erre hívta fel a figyelmet a februári adatokkal kapcsolatban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Véget ért a korábbi, három hónapon át tartó árcsökkenés.
A jelenlegi bérleti díjak már súrolják a fizetőképesség felső határát.
Összecsukják a rezsiernyőt az önkormányzatok, kényszerhelyzetben vannak, miután a kabinet döntése miatt nőnek kiadásaik.
Újabb csúcsot döntöttek a lakásbérleti díjak: az idén februárban átlagosan már 49,2 százalékkal drágábban lehetett egy lakást vagy házat kibérelni, mint 2015-ben, erre pedig a vonatkozó KSH-ingatlan.com lakbérindex számítása óta nem volt példa.
A bérlakások többségét még mindig egyedi döntések és nem pályázat útján osztják ki Budapesten. A kerületi lakbérek között tizennégyszeres a különbség.
A 29 éves férfinak nem volt pénze kifizetni a lakás tulajdonosa felé fennálló tartozást, így vita alakult ki közöttük, aminek a vége gyilkosság lett.
Több és olcsóbb kiadó lakás közül lehet most válogatni a koronavírus miatt, mint tavaly, de a bérlés még így is jóval többe kerül, mint öt éve.
A budapesti bérleti díjak pedig megközelítik az országos átlag másfélszeresét.
Sem adót, sem lakbért nem emelnek a XIII. kerületben, új adó bevezetésére sem készül a képviselő- testület, s nem csökkentik a juttatásokat és a közterületeket is gondozni akarják. Ez derül ki abból a költségvetési tervezetből, amiről nemrég döntöttek a helyi képviselők.