Nem lesz új adó a XIII. kerületben

Sem adót, sem lakbért nem emelnek a XIII. kerületben, új adó bevezetésére sem készül a képviselő- testület, s nem csökkentik a juttatásokat és a közterületeket is gondozni akarják. Ez derül ki abból a költségvetési tervezetből, amiről nemrég döntöttek a helyi képviselők.