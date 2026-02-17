Élettársát lőtte meg a vadász, az asszony súlyosan megsérült

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába érkezett tegnap bejelentés arról, hogy a Siófoki Kórházba lőtt sérülésekkel vittek be egy asszonyt - írja a police.hu. Mint kiderült, a nő vadászbaleset áldozata lett.