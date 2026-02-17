Ezért vizsgálják a rendkívüli jogorvoslat előterjesztésének lehetőségét.
Polgári András a két ünnep között Újfehértón lőtte lábon magát sörétes fegyverével.
A portál információi szerint Polgári Andrást kórházba vitték, ahol többször meg kellett műteni.
A megsebesített kirándulót stabil állapotban szállították kórházba.
Nem lefelé, hanem felfelé tartotta puskáját, amikor váratlanul eldördült egy lövés.
Mind a két embert az arcán találta el a lövedék.
A civilként rendőrként dolgozó férfi több szabályt is megsértett a vád szerint.
Az ügyészség 2 év 6 hónap fogházfokozatú szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
Ismét súlyos vadászbalesetről érkezett hír vasárnap, májusban azonnali halált okozott egy eltévedt golyó. Mi állhat a balesetek mögött, miközben a fegyverhasználatra szigorú szabályok vonatkoznak?
A 444 értesülése szerint egy vadászatra érkezett vendég lőtte fejbe a település helyi erdészét. A hírt a polgármester is megerősítette.
Az ügyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja, mert a hírek szerint a baleset okozója a rendőrség állományába tartozik
Sok politikus részt vett a vadászaton - nem tudni, kinek a fegyveréből származott a sörét, ami egy madár helyett Tasi Sándor arcában végezte.
Sörétes puskával lőtt az idős férfi, ám néhány szemcse gellert kapott, és segítőit találta el.
Két nap alatt két alkalommal lőtte meg véletlenül a társát valaki. Szerencsére egyik sem volt végzetes.
A sörétes puskából nem szándékosan leadott lövés egy másik vadász hátát érte. A sérült túlélte a vadászbalesetet, kórházba került.
Vadászbalesetben meghalt egy 48 éves hajtó vasárnap reggel a Bács-Kiskun megyei Hajóson - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivője.
Könnyű sérülést szenvedett egy olasz vadász és egy magyar hajtó vasárnap Békés megyében egy szervezett hajtóvadászat során - tájékoztatott a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Egy osztrák vendégvadász véletlenül elsült fegyvere okozta a halálát egy magyar vadásznak csütörtök reggel Zalaistvánd határában - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába érkezett tegnap bejelentés arról, hogy a Siófoki Kórházba lőtt sérülésekkel vittek be egy asszonyt - írja a police.hu. Mint kiderült, a nő vadászbaleset áldozata lett.
Koponyaműtéten esett át az a vadőr, akit szombaton Bélmegyeren vadászat közben fejen talált egy lövedék; a sérült állapota jelenleg stabil - tájékoztatta a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház megbízott főigazgatója az MTI-t hétfőn.
Őzbakvadászat közben fejen talált egy golyó egy vadőrt szombat reggel a békés megyei Bélmegyeren. A férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.
Könnyebb sérüléseket szenvedett az a fiatal lány, akit vélhetően fácánvadászat során lőttek arcon sörétes puskával szombaton, Zalaudvarnokon - értesült a HavariaPress.