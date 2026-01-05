Lázár János;kastély;vonatközlekedés;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Hatvanpuszta;batidai vadászkastély;

2026-01-05 08:55:00 CET

A hatvanpusztai Orbán-birtokra és Lázár János kastélyára cserélte a vasúti fülkék fotóit a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Ha már a vonatok továbbra is régiek, úgy gondoltuk, itt az idő legalább ezeket a képeket frissíteni – jegyezte meg az MKKP.