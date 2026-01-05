Lázár János;kastély;vonatközlekedés;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Hatvanpuszta;batidai vadászkastély;

A hatvanpusztai Orbán-birtokra és Lázár János kastélyára cserélte a vasúti fülkék fotóit a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Ha már a vonatok továbbra is régiek, úgy gondoltuk, itt az idő legalább ezeket a képeket frissíteni – jegyezte meg az MKKP.

A szerencsés utazók már a batidai Lázár-kastély és a hatvanpusztai Orbán-birtok képeit is megcsodálhatják a vonatokon – jelentette be a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) a Facebook-oldalán.

Akik utaztak már fülkés vasúti kocsiban, azoknak nem kell bemutatni, de ha esetleg Lázár János is olvasná a bejegyzésünk, most eláruljuk, hogy ezekben a fülkékben régi kastélyok képei voltak kirakva. Ha már a vonatok továbbra is régiek, úgy gondoltuk, itt az idő legalább ezeket a képeket frissíteni, hiszen rengeteg kastély szépült meg az országban az elmúlt 15 évben” – közölte a párt, bejegyzéséhez pedig fotókat is mellékelt passzivistái és egyik listavezető jelöltje, Neulinger Ágnes akciójáról:

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kiemelte, reméli, hogy – látva, milyen szép dolgok épültek a közszolgáltatásokból kispórolt pénzből – így könnyebb lesz feldolgozni, ha épp késik a vonat a rossz pálya, vagy a hibás biztosítóberendezés miatt.

