Sikersztori ez az egész

Az új intézkedések közt kiemelte többek közt az édesanyák szja-mentességét, a minimálbér-emelést, a vállalati adócsökkentési programot, a 14. havi nyugdíj bevezetését, az első otthonteremtési hitelprogramot. Meghirdettek egy lakossági energiatárolási programot. Fantasztikus dolog, hogy egy ilyen időszakban Magyarország képes arra, hogy ilyen intézkedéseket hozzon és hajtson végre.Földközelben marad ez a repülőrajt is, az infláció még okozhat kellemetlen meglepetést 2026-banSokba lesz ez a választási pénzszórás, az MNB számításai szerint az Orbán-kormány 2026 elején 1700 milliárdos osztogatásra készül
A parlamenti választásról közölte, szerinte vagy a brüsszeli úton haladunk, mely háborúhoz és megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, mely békét és fejlődési lehetőséget jelent.