Sikersztori ez az egész

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:19:00 CET

Az új intézkedések közt kiemelte többek közt az édesanyák szja-mentességét, a minimálbér-emelést, a vállalati adócsökkentési programot, a 14. havi nyugdíj bevezetését, az első otthonteremtési hitelprogramot. Meghirdettek egy lakossági energiatárolási programot. Fantasztikus dolog, hogy egy ilyen időszakban Magyarország képes arra, hogy ilyen intézkedéseket hozzon és hajtson végre.

A parlamenti választásról közölte, szerinte vagy a brüsszeli úton haladunk, mely háborúhoz és megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, mely békét és fejlődési lehetőséget jelent.