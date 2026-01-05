A Tisza Párt a brüsszeli elvárások gyűjteményét képviseli

sajtótájékoztató;

2026-01-05 12:41:00 CET

A kormánypárti Mandiner a nem létező Tisza-adóról kérdez, és arról, hogy sokan kételkednek a (bizonyítottan mesterséges intelligenciával generált - a szerk.) dokumentum hitelességében, amely miatt a Tisza Pártot adóemeléssel vádolják. Orbán Viktor válaszában elmondta, hogy azért higgyék el az ellenzéki párt elleni vádakat, mert úgy beszél mint egy kacsa, úgy jár mint egy kacsa és hápog, mint egy kacsa.

A Tisza Párt környéki közgazdászok Orbán Viktor szerint „a brüsszeli elvárások gyűjteményét” képviselik, egykulcsos adórendszer helyett például többkulcsosat szorgalmaznak, továbbá szerintük a rezsicsökkentést is át kellene alakítani - magyarázta. Majd a miniszterelnök ismét felhozta Tarr Zoltán kijelentését arról, hogy választás után mindent lehet.

Orbán Viktor szerint Bajnai Gordon is beszállt a kampányba, ugyanazok az arcok vannak szerinte az ellenzékben most is, mint korábban, csak más felállásban. A kormányfő szerint csak a háború az érdemi különbség, és mivel a baloldal Brüsszel-párti, ezért így háborúpárti.