Havazás és ónos eső jön, az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki

havazás;időjárás;ónos eső;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-01-05 08:33:00 CET

Többfelé 10 centimétert meghaladó hóréteg képződhet.

2026 első hétfő reggelén fagyos időben indulhattunk útnak, és napközben sem javul sokat a helyzet, a maximumok 0 fok közelében maradnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A kora reggeli, reggeli óráktól dél felől havazás kezdődik, mely napközben az ország döntő részére kiterjed, emiatt tíz vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó (nagyobb területen 10 centimétert meghaladó hóréteg képződhet), míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek (a középső országrészben 5-10 centiméteres, az északi megyékben pedig körülbelül 1-5 centis hó hullhat).

A délkeleti, keleti tájakon a havazás mellett eső, havas eső, egyes részeken időszakos ónos eső is előfordulhat, késő délutántól kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre is van esély. Ónos esőre Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében figyelmeztetnek.

Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között várható, késő este -4, +1 fokot mérhetünk.