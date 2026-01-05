havazás;időjárás;ónos eső;elsőfokú figyelmeztetés;

A hófedte siklósi várkert 2026. január 3-án

Havazás és ónos eső jön, az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki

Többfelé 10 centimétert meghaladó hóréteg képződhet.

2026 első hétfő reggelén fagyos időben indulhattunk útnak, és napközben sem javul sokat a helyzet, a maximumok 0 fok közelében maradnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A kora reggeli, reggeli óráktól dél felől havazás kezdődik, mely napközben az ország döntő részére kiterjed, emiatt tíz vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó (nagyobb területen 10 centimétert meghaladó hóréteg képződhet), míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek (a középső országrészben 5-10 centiméteres, az északi megyékben pedig körülbelül 1-5 centis hó hullhat).

A délkeleti, keleti tájakon a havazás mellett eső, havas eső, egyes részeken időszakos ónos eső is előfordulhat, késő délutántól kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre is van esély. Ónos esőre Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében figyelmeztetnek.

Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +2 fok között várható, késő este -4, +1 fokot mérhetünk.

Nem lett telitalálatos a hatos lottón. 