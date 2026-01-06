Egy CIA-jelentés szerint most Nicolás Maduro emberei az alkalmasabbak Venezuela vezetésére

Egy titkosított, Donald Trump amerikai elnöknek bemutatott CIA-jelentés szerint a Nicolás Maduróhoz hű vezetők – köztük Delcy Rodriguez jelenlegi ügyvezető elnök – vannak a legjobb pozícióban a stabilitás fenntartásához Venezuelában, ha Maduro elveszíti a hatalmat – írja két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Reuters.
A források szerint
ez a jelentés az egyik oka annak, hogy Donald Trump úgy döntött, Delcy Rodriguezt támogatja María Corina Machado ellenzéki vezető helyett.
A Fehér Ház egyelőre nem erősítette meg az erről szóló beszámolók hitelességét. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára ugyanakkor egy megkeresésre közölte, az amerikai elnököt rendszeresen tájékoztatják a különféle országok belpolitikai helyzetéről. Donald Trump és nemzetbiztonsági csapata – folytatta – reális döntéseket hoz annak érdekében, hogy összhangba kerüljön Venezuela az Egyesült Államok érdekeivel, és jobb országgá váljon a venezuelai nép számára.Letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnökeNicolás Maduro ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon