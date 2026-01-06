CIA;Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;Nicolás Maduro; Delcy Rodríguez;

Delcy Rodriguez venezuelai vezető január 5-én

Egy CIA-jelentés szerint most Nicolás Maduro emberei az alkalmasabbak Venezuela vezetésére

Források szerint ez az egyik oka annak, hogy Donald Trump Delcy Rodriguezt támogatja María Corina Machado helyett.

Egy titkosított, Donald Trump amerikai elnöknek bemutatott CIA-jelentés szerint a Nicolás Maduróhoz hű vezetők – köztük Delcy Rodriguez jelenlegi ügyvezető elnök – vannak a legjobb pozícióban a stabilitás fenntartásához Venezuelában, ha Maduro elveszíti a hatalmat – írja két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Reuters.

A források szerint

ez a jelentés az egyik oka annak, hogy Donald Trump úgy döntött, Delcy Rodriguezt támogatja María Corina Machado ellenzéki vezető helyett.

A Fehér Ház egyelőre nem erősítette meg az erről szóló beszámolók hitelességét. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára ugyanakkor egy megkeresésre közölte, az amerikai elnököt rendszeresen tájékoztatják a különféle országok belpolitikai helyzetéről. Donald Trump és nemzetbiztonsági csapata – folytatta – reális döntéseket hoz annak érdekében, hogy összhangba kerüljön Venezuela az Egyesült Államok érdekeivel, és jobb országgá váljon a venezuelai nép számára.

A beiktatási ceremóniával egy időben Nicolás Maduro több ezer híve tüntetett Caracasban.