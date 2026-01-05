Nicolás Maduro ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon

Venezuela;New York;Egyesült Államok;bírósági tárgyalás;vallomások;Nicolás Maduro;elnökfeleség;vádirat-ismertetés;

Ahogy várható volt, a dél-amerikai állam Donald Trump parancsára elrabolt volt vezetőjének védője kétségbe vonta az Egyesült Államokban ellene kábítószer-terrorizmus vádjával indított eljárás jogszerűségét.

Ártatlan vagyok. Semmiben sem vagyok bűnös, amit itt említenek – jelentette ki Nicolás Maduro az AP tudósítása szerint hétfői bírósági meghallgatásán New York-ban. Az amerikai elnök, Donald Trump által elrendelt szombati katonai akcióval elfogott és az Egyesült Államokba szállított volt venezuelai elnök ügyvédje, Barry J. Pollack elmondása szerint hozzátette, hogy „tisztességes ember vagyok, az országom elnöke”. A védő kétségbe vonta Maduro letartóztatásának a jogszerűségét, arra hivatkozva, hogy ügyfele egy szuverén állam feje, és jogosult arra a kiváltságra, amelyet ez a státusz biztosít. Közölte, terjedelmes beadványokkal készül ezzel kapcsolatban.

Az AP megjegyezte a 92 éves Alvin Hellerstein amerikai kerületi bíróról, hogy őt még Bill Clinton (1992 és 2000 között volt amerikai elnök) nevezte ki. Hellerstein kijelentette: „Az én dolgom biztosítani, hogy ez egy tisztességes tárgyalás legyen. Ez a dolgom, és ez a szándékom. A tárgyalóteremben tilos volt kamerákat, hangrögzítőket használni, de újságírók, riporterek jelen lehettek.

A bíró a tárgyalás kezdetén felolvasta a Maduro és felesége, Cilia Adela Flores és társaik elleni vádiratot, kiemelve a terhükre rótt kábítószer-terrorizmust és más bűncselekményeket. Maduro ugyanakkor a tárgyalás egy pontján azt állította, hogy még nem olvasta el az ellene felhozott vádiratot, és nem tájékoztatták a jogairól sem, amelyeket – állítása szerint – csak most közölte vele a bíró. Az asszony ügyvédje, Mark Donnelly felszólalásában jelezte, hogy védence egészségügyi és orvosi problémákkal küzd. Azt állította, hogy elfogása közben bordatörést vagy súlyos zúzódást szenvedett, ami röntgenvizsgálatot igényelhet. A bíró utasította az ügyészeket, hogy gondoskodjanak a nő megfelelő ellátásáról, ami a tárgyalóteremben meg is történt, így ott a halántékát és szemhéját bekötözték. Kérdésre ő is „teljesen ártatlannak” vallotta magát.

A volt elnöki házaspár azt elfogadta, hogy egyelőre őrizetben maradnak, de fenntartják a már benyújtott óvadék iránti kérelmüket. A következő tárgyalási napot március 17-re tűzte ki a bíró, és a meghallgatás végén Madurót és feleségét kikísérték a tárgyalóteremből. Eközben azonban Nicolás Maduró összetűzésbe keveredett egy a tárgyaláson résztvevő férfival, aki erélyesen és spanyolul szólította meg, és illegitim elnöknek nevezte. Maduro visszaszólt ugyancsak spanyolul: „Elrabolt elnök vagyok. Háborús fogoly vagyok.” A férfi, a 33 éves Pedro Rojas később azzal magyarázta felháborodását, hogy a venezuelai rezsim korábban bebörtönözte őt.