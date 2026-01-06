Petíció indult a Beneš-dekrétumokról szóló törvény módosítása miatt Szlovákiában

Szlovákia;Benes-dekrétumok;petíció;

2026-01-06 11:11:00 CET

A közéleti szereplők és aktivisták által indított petícióban a vitatott jogszabályi szigorítás hatályon kívül helyezése mellett követelik egy szakértői bizottság létrehozását, amely részletes áttekintést készít a végrehajtott vagyonelkobzásokról.

Közéleti szereplők és aktivisták petícióban kérik a szlovák kormányát, hogy helyezze hatályon kívül a büntető törvénykönyv december 27-én hatályba lépett módosítását, amely a gyakorlatban megakadályozza a Beneš-dekrétumokról folytatott érdemi közéleti vitát – írja az Új Szó.

A petíció előzménye, hogy Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa, Fiala-Butora János jogász, valamint Stubendek Attila aktivista január harmadikán saját magukat jelentették fel a komáromi rendőrkapitányságon, hogy megtudják, miként alkalmazzák a gyakorlatban a szigorítást. A szlovákiai magyar hírportál beszámolója szerint a mostani petícióban arra kérik a szlovák kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a törvénykönyv vonatkozó paragrafusát, emellett szorgalmazzák egy szakértői bizottság létrehozását, amely részletes áttekintést készít a háború utáni jogalkotás alapján 1989 után végrehajtott vagyonelkobzásokról.

Követelik továbbá olyan intézkedések és törvénymódosítások elfogadását, amely megakadályozza a további vagyonelkobzásokat és biztosítja a jóvátételt az érintett személyek számára. Szorgalmazzák azt is, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa határozatában sajnálatát fejezze ki a háború utáni időszakban alkalmazott kollektív bűnösség elve miatt, és kérjen bocsánatot az igazságtalanul üldözött áldozatoktól, valamint egy bizottság jöjjön létre a második világháború utáni jogi aktusok alkalmazásának vizsgálatára 1945 és 1948 között.

Az alábbi linken elérhető petíciót cikkünk megjelenéséig már több mint 1500-an írták alá.

Mint arról beszámoltunk több százan jelentek meg azon a demonstráción, amely szombat délután 5 órakor kezdődött a budapesti Stefánia úton, Szlovákia magyarországi nagykövetségének az épülete előtt. A résztvevők közül nagyon sokan fáklyával tüntettek, és bár hivatalosan nem politikai demonstrációról van szó, megjelent Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és több tagja, valamint más ellenzéki politikusok is részt vettek az egyetemisták szervezte tüntetésen, amelyen maguk a hallgatók, fiatalok voltak a felszólalók is.

A Robert Fico miniszterelnök mögött álló pozsonyi kormánykoalíció nemrég vitte át a szlovák büntető törvénykönyv módosítását, amely alapján Szlovákiában ezután akár fél évre is ítélhetnek valakit a magyarok és németek jogfosztását lehetővé tevő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért. Miközben Magyar Péter kezdettől fogva követelte, hogy a botrány miatt utasítsák ki Szlovákia magyarországi nagykövetét, az Orbán-kormány csak asszisztált a Fico-kormány húzásaihoz, egy-két általános kijelentésen kívül sem Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől, sem Semjén Zsolttól, a többi között a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettestől nem futotta többre. Ha ez nem lenne elég, egy trükkel a Fidesz azt is megakadályozta, hogy az európai Parlament elítélte a szlovák büntető törvénykönyv módosítását.