Több százan tüntettek a budapesti szlovák nagykövetség előtt Beneš-dekrétumok ellen

Orbán-kormány;Budapest;Magyarország;Szlovákia;tüntetés;Benes-dekrétumok;

2026-01-03 18:57:00 CET

A Fico-kormány által nemrég átvitt új jogszabály-módosítás ma is börtönnel fenyegeti a felvidéki magyarokat.

Kezdésre is több százan jelent meg azon a demonstráción, amely szombat délután 5 órakor kezdődött a budapesti Stefánia úton, Szlovákia magyarországi nagykövetségének az épülete előtt. A résztvevők közül nagyon sokan fáklyával tüntetnek, és bár hivatalosan nem politikai demonstrációról van szó, megjelent Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és több tagja, valamint más ellenzéki politikusok is részt vettek az egyetemisták szervezte tüntetésen, amelyen maguk a hallgatók, fiatalok voltak a felszólalók is.

Először Csontos Anna nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató, az est házigazdája kért szót, és arra hívta fel a megjelenteket, hogy mellőzzék a pártok, szervezek jelképeit, és tartózkodjanak a skandálásoktól is. Utóbbi annak is szólhatott, hogy a Himnusz elhangzása után többen azt kiabálták, hogy „Vesszen Trianon!”

Egy történészhallgató a szlovák Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését fél év börtönnel fenyegető jogszabályt némasági törvénynek nevezte. Felidézte Malina Hedvig húsz évvel ezelőtti esetét, akit azért vertek meg, mert a felvidéki Nyitrán magyarul beszélt valakivel telefonon. A Beneš-dekrétumok szerinte egy nép megalázására, akár kiirtására születtek. Bírálta a magyar politikát is, hangsúlyozva, hogy a korábbi időszakban a határon túli magyarok ügyében történteket, 2004 (a kettős állampolgárságról szóló magyar népszavazás) örökségét is elutasítják. Kijelentette, hogy a mai fiatalokat nem lehet elnémítani, és ők nem is fognak hallgatni.

Makk Zoltán Krisztián politológus hallgató azt hangsúlyozta, hogy a magyarság ügye mindannyiunk közös ügye, határokon, ideológiákon és lövészárkokon innen és túl. Szerinte soha nem engedhetjük meg egyetlen egy hatalomnak sem, hogy megosszon minket. – A magyargyűlölő Robert Fico embereket akar bebörtönözni a XXI. században XX. századi szabályokra hivatkozva. A szólásszabadság mindenkit megillető jog. A politikának meg kell érteni, hogy mi csak nyugodtan akarunk élni – mondta.

A tüntetést bejelentő Katona Illés jogász hallgató a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, a Téka Peter Pellegrini szlovák elnöknek címezett nyílt leveléből olvasott fel. Abban azt írták, hogy a kifogásolt a múlt évben elfogadott törvénymódosítás korlátozza a tudományos kutatás és szólás szabadságát, kriminalizálja a történelmi kérdésekről szóló vitákat, ezért kérik a szlovák vezetőket, vonják vissza azt.

A szlovákiai Új Szó munkatársa, Vataščin Péter felidézte, hogy nagy- és dédszüleit üldözték szülőföldjükön, amiért senki sem kér eddig bocsánatot. – A jogfosztottság éveinek 80 éves jubileumára fordultunk rá – emlékeztetett, bírálva a magyar állam vezetőit is, akik „kisded, stratégiai jelentőségű” játszmákat játszanak, miközben ismét beköszöntött az összekacsintások korszaka. Leszögezte, a csehszlovákiai magyarok és németek üldöztetése fasiszta logika alapján történt, és a múlt rendezése valóban közös dolgunk lenne, mert különben a jelen problémáit sem tudjuk kezelni. Összefogásra szólította fel a magyarokat.

Pásztor Ákos politológus gyalázatos némaságtörvénynek nevezte a Fico-kormány által áterőltetett jogszabályt, amely fél év börtönnel fenyeget. – Több ezer felvidéki magyar halála, tízezrek kitelepítése, földjeik elvétele ma is folyamatban van, ez nem jogtechnikai, hanem élő politikai és erkölcsi kérdés. Valódi közép-európai partnerség kell, de a Benes-dekrétumok ezt teszik lehetetlenné. A dekrétumok – hangsúlyozta – ma is álló falakat húztak a szlovákok és a magyarok közé, ezért megbeszélést szorgalmaz Budapest és Pozsony között a jövő érdekében.

A Telex szerint Magyar Péter, aki a Tisza Párt több politikusával együtt fáklyákkal vett részt a tüntetésen, rögtönzött sajtótájékoztatót is tartott. Azt mondta, amennyiben áprilisban felhatalmazzák a választók a Tisza Pártot a kormányalakításra, fel fogják venni a kapcsolatot a szlovák kormánnyal. – Az új külügyminiszter feladata lesz, hogy magyarázatot kérjen a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvényre, majd elintézze: helyezzék hatályon kívül a jogszabályt – tette hozzá, majd kiemelte, hogy a szocialista időkben sem történhetett volna meg az, hogy egy ilyen ügyben ne szólaljon meg a magyar kormány.

Mint ismert, a Robert Fico miniszterelnök mögött álló pozsonyi kormánykoalíció nemrég vitte át a szlovák büntető törvénykönyv módosítását, amely alapján Szlovákiában ezután akár fél évre is ítélhetnek valakit a magyarok és németek jogfosztását lehetővé tevő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért. Miközben Magyar Péter kezdettől fogva követelte, hogy a botrány miatt utasítsák ki Szlovákia magyarországi nagykövetét, az Orbán-kormány csak asszisztált a Fico-kormány húzásaihoz, egy-két általános kijelentésen kívül sem Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől, sem Semjén Zsolttól, a többi között a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettestől nem futotta többre. Ha ez nem lenne elég, egy trükkel a Fidesz azt is megakadályozta, hogy az európai Parlament elítélte a szlovák büntető törvénykönyv módosítását.

A szlovákiai magyarok érdekeit az EEU-ban most a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviseli.

Azután, hogy Peter Pellegrini szlovák elnök december 23-án alá is írta az új jogszabályt, a magyar nemzetiségi tanácsadó, Forró Krisztián lemondott.