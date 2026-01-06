Több mint 400 járatot töröl az amszterdami repülőtér a napok óta tartó havazás és jeges záporok miatt

havazás;repülőtér;légiközlekedés;Amszterdam;járattörlés;

2026-01-06 11:39:00 CET

A Schiphol nemzetközi repülőtér az erős havazás miatt vasárnap óta kényszerül a légiforgalom korlátozására, Budapestre tartó járatot is töröltek.

A napok óta tartó havazás, fagy és a jeges záporok miatt kedden is több mint 450 járatot, köztük Budapestre induló repülőgép indulását is törölte az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – írta meg az NL Times holland hírportál kedden.

A beszámoló szerint az amszterdami repülőtér az erős havazás miatt vasárnap óta kényszerül a légiforgalom korlátozására. A repülőtér honlapján késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett, és közölte: az időjárási viszonyok miatti járattörlések okozta fennakadások a következő napok közlekedését is zavarhatják. Szerdán várhatóan több mint kétszáz repülőgép nem szállhat fel, a járattörlések a KLM holland, valamint a szintén holland tulajdonú Transavia fapados légitársaság járatait érintik leginkább.

Az amszterdami repülőtér tájékoztatása szerint munkatársaik „éjjel-nappal dolgoznak a futópályák tisztításán és a repülőgépek jégtelenítésén, hogy mindenki biztonságosan utazhasson”. Hozzátették, a téli időjárás azonban „várhatóan zavarokat okoz a következő napok menetrendjében is”, ami késésekhez és járattörlésekhez vezethet.

A légikikötő az utasoknak azt tanácsolja, hogy már a reptérre indulás előtt ellenőrizzék a járatinformációkat. A repülőtér félnapos időközönként értékeli a helyzetet. A hóhelyzet ellenére induló repülőgépek utasai késésekkel számolhatnak a havazás és az erős szél miatt. A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) úgynevezett sárga riasztást adott ki, ami várhatóan a hét második feléig marad érvényben az egész országra vonatkozóan.