Délután jelöltállító gyűlést tart a budapesti Fidesz, szombaton országos kongresszus lesz

Budapest;Orbán Viktor;jelöltállítás;Harcosok Klubja;

2026-01-06 11:49:00 CET

Erről Orbán Viktor számolt be a Harcosok Klubjában.

„Hahó Harcosok” – a hvg.hu szerint így köszönt be Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjába kedd délelőtt, és gyorsan felvázolta, hogy éppen mi a helyzet a Fidesz háza táján, a nagyvilágban és úgy általában a belpolitikában.

„Nemzetközi sajtótájékoztató pipa. Minden kérdésre volt válasz. Ez a Fidesz” – írta a kormányfő, aki szerint az idei választás kérdése továbbra sem bonyolult: háború vagy béke. „A háború olyan, mint a migráció, aki egyszer rosszul dönt, soha többet nem tudja kijavítani. Nem hibázhatunk” – fejtegette Orbán Viktor.

A portál szerint a miniszterelnök néhány aktuális eseményről is beszámolt. Kedd délután jelöltállító gyűlést tart a budapesti Fidesz, szerdán kormányülés lesz, szombaton pedig országos kongresszust tartanak.