Januártól tilos az Airbnb-zés Terézvárosban, folyamatosan ellenőrzik a szálláshelyeket

2026-01-06 11:25:00 CET

Akár több millió forintos bírság is kiszabható.

Tizennégy hónapos felkészülési idő után, a lakók döntése alapján 2026. január 1-jétől tilos a rövid távú szálláshely-szolgáltatás (Airbnb-zés) az egyéb- és magánszálláshelyeken a VI. kerületben – írja a terézvárosi önkormányzat a Facebook-oldalán.

A bejegyzés kiemeli, hogy kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan. A tájékoztatás szerint a társszervekkel, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a rendőrséggel együtt már folyamatosan ellenőrzik a szálláshelyeket, és akár több millió forintos bírság is kiszabható az illegális szálláshelyek üzemeltetőire.

A Facebookon közzétett fotók alapján az érintett üzemeltetők bejárati ajtajára piros matricákat is tesznek, melyeket az áll, „TILTOTT TEVÉKENYSÉG. Rövid távú lakáskiadás miatt hatósági eljárás indult.”