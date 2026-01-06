A polgármester szerint 2019 óta nem volt tűzvédelmi ellenőrzés a szilveszterkor kigyulladt svájci bárban

újév;tűz;Svájc;biztonsági ellenőrzés;

2026-01-06 13:36:00 CET

A szikrákat szóró gyertyák beltéri használatát betiltották a városban.

2019 óta nem végeztek biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést a svájci Crans-Montana síközpontban található, Le Constellation nevű bárban, ahol szilveszter éjjel tűz ütött ki, 40 ember ember halálát okozva – írja a Reuters a helyi polgármester közlése alapján.

„Mélységesen sajnáljuk. Nem értesültünk arról, hogy az ellenőrzéseket nem végezték el”

– fogalmazott Nicolas Feraud. Az ügyészek úgy vélik, a gyorsan terjedő tüzet valószínűleg az okozta, hogy szikrákat szóró gyertyák gyújtották meg a szórakozóhely alagsori helyiségének mennyezetét, melyet hangszigetelő hab borított. Ez a beépítés idején elfogadott anyag volt, a bár mérete miatt pedig tűzjelzőre nem volt szükség. A hangszigetelő habot külön soha nem vizsgálták, mert nem ítélték szükségesnek. A városban található bárokban évente kötelező lenne ellenőrzéseket végezni, de tavaly csak egy zajszintmérést végeztek a szórakozóhelyen, akkor azt állapították meg, hogy a zajvédelmi előírásokat betartották.

A polgármester bejelentette, hogy a szikrákat szóró gyertyák beltéri használatát betiltották a városban. A hatóságok a leégett bár tulajdonosainak egy másik éttermétől megvonták a működési engedélyt.