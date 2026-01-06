Karácsony Gergely Tarr Béláról: Meghalt a legszabadabb ember, akit ismertem

Karácsony Gergely;megemlékezés;Tarr Béla;

2026-01-06 14:15:00 CET

„Szeretni kellett. Mert végtelenül szerette az emberben azt, ami a lényege: az emberi méltóságot. (…) Az egyik leghíresebb magyar volt, de volt oka dühösnek lenni a hazájára.” Ezekkel a sorokkal búcsúzott a főpolgármester a világhírű filmrendezőtől.

„Meghalt a legszabadabb ember, akit ismertem. Meghalt, Tarr Béla” – közölte Karácsony Gergely kedden a Facebook-oldalán.

A főpolgármester posztjában Krasznahorkai László szavait idézte, aki irodalmi Nobel-díja átvételekor úgy fogalmazott: Tarr Béla azzal teremtett színeket, hogy eltüntette őket, mert nagyszerű filmjeiben megpróbált úgy beszélni, mint a bűnös, akit minden bűnével együtt mégis szeretni kell.

Karácsony Gergely ezt így folytatta: „Szeretni kellett. Mert végtelenül szerette az emberben azt, ami a lényege: az emberi méltóságot. És élve boncolta a világot, ami erre rárakódva foszt meg minket a lényegünktől. A lényegre figyelt.

Felejthetetlen, hogy a tavalyi Budapest Pride megnyitóján egyszerűen felolvasta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Az egyik leghíresebb magyar volt, de volt oka dühösnek lenni a hazájára. És az egyik leghíresebb budapesti is, aki – bár a magáénak tudhatott szinte minden kitüntetést, amit csak kapni lehet – nagyon büszke volt arra,

hogy tavaly Budapest díszpolgára lett.”

A főpolgármester sorait azzal zárta: „Megszakad a szívem, hogy a díjat már nem adhattam át neki. Az átadóra már nem tudott eljönni, majd azt kérte, hogy akkor vigyem el neki, amikor egy kicsit jobban lesz. Nem volt nap, hogy ne gondoltam volna rá, várva, hogy tényleg jobban lesz. Azt vallotta, hogy az élet fontosabb, mint a mozi. (...) Drága Béla, hát próbáljuk élni tovább az életet. Köszönünk mindent és minden jót odaát.”

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Filmművészek Szövetsége keddi közleményében tudatta a szomorú hírt: ma hajnalban, hosszú és súlyos betegség után, 70 éves korában elhunyt Tarr Béla világszerte elismert, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező.