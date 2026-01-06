Hankó Balázs közölte, levelet írt a szakképzési iskoláknak, hogy a stramm diákok segítségét kérje a hóeltakarításhoz

„Fiatalok! Hólapátolásra fel!” – posztolta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedd délelőtt a Facebook-oldalán, és egy videót is közzé tett arról, hogy Gödöllőn van, ahol a Madách szakiskola diákjai éppen havat lapátolnak.
Hankó Balázs elmondta, reggel
minden szakképzési iskola igazgatója, kancellárja kapott egy levelet, melyben arra kérte őket, hogy „a stramm diákok – akik itt is vannak – segítsenek a hóeltakarításban”.
„Szóval lapátra fel, és a fiataloknak ez az 50 órába még bele is számít. Hajrá!" – mondta Hankó Balázs, utalva a kötelező közösségi szolgálat teljesítésére.