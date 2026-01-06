Karácsony Gergely: Igaza van Orbán Viktornak, Budapest szabad

Budapest;Karácsony Gergely;Orbán Viktor;

2026-01-06 21:26:00 CET

A főpolgármester a kormányfő Budapestet méltató szavaiból kiindulva bírálta a kabinet Budapest-politikáját.

Budapest szabadsága és függetlensége olyan érték, amelyet a kormány politikája veszélyeztet, ezért a főváros nem adhat bizalmat Budapest-ellenes döntéseknek – jelentette ki egy kedd esti Facebook-posztjában a főpolgármester.

Karácsony Gergely arra reagált, hogy a Fidesz budapesti szervezetének jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor többek közt azt mondta, a nagyobbik kormánypártban ismerik ezt a várost, tudják, hogy nehéz kiérdemelni az itt lakók bizalmát és begyűjteni a szavazataikat, hiszen Budapest egy olyan város, amelyet független, szabad és önbizalommal teli polgárok lakják. A miniszterelnök szerint ilyen közegben bizalmat szerezni és bizalmat megtartani különösen nehéz.

Karácsony Gergely szerint kivételesen igaza van Orbán Viktornak abban, hogy Budapest szabad, független és igen, önbizalommal teli polgárok városa. Az ellenzéki politikus szerint a kormányfőnek igaza van abban is, hogy a Fidesz számára minden „nehéz terep”, ahol szabadság van, ahol érték a függetlenség, és ahol a kiindulópont az öntudat. „Éppen ezért az olyan Budapest-ellenes politika, ami elpusztítja a szabadságot, ami le akarja rombolni a függetlenséget, és ami megkárosítja a város polgárait, nem méltó a budapestiek bizalmára” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.