2026-01-07 08:06:00 CET

A meteorológiai szolgálat több keleti vármegyére is másodfokú riasztást adott ki, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható, emellett hófúvásra is figyelmeztetnek.

Szerdán keleten várható jelentős havazás, csütörtök reggelig pedig további 10-20 centiméter friss hóra van kilátás, ezért a HungaroMet Zrt. szerdára több keleti vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

A veszélyjelzésében azt írták, keleten még a szerda délelőtti órákig további havazás valószínű, amelyből legfeljebb 5 centiméter hó lesz, Szabolcsban esetleg 5-10 centiméter, majd a csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot. A késő délutáni, esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást.

Keleten ebből csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható, de lokálisan ennél több is hullhat. Másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.

A csapadékzóna érintheti a Duna-Tisza közének keleti felét és a déli határvidéket is, arrafelé legfeljebb 5 centiméter friss hó hullhat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy szerda délutánig a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet, míg északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések fordulhatnak elő, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegyére, továbbá Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.

A hófúvás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére szerda éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Hajdú-Bihar vármegyében, továbbá a Dunántúlon Baranya kivételével a többi vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.