Közel másfél évtizede nem volt ekkora havazás Magyarországon

2026-01-06 15:34:00 CET

Utoljára 2012 februárjában tapasztalhattunk a jelenlegihez hasonló téli időt. Akkor a Balaton is befagyott, erre jó esély van idén is.

A jelenlegihez hasonló országos havazásra legutóbb 2012 februárjában volt példa, amikor az időjárást szintén egy mediterrán ciklon alakította. Ilyen esemény jó, ha 10-15 évente előfordul itthon – írja az Időkép.

Az időjárásportál felidézte: 2012. február 3-án az Észak-Európa fölött elhelyezkedő anticiklon peremén Szibéria felől nagy mennyiségű hideg levegő indult meg kontinensünk fölé, amely napközben is kemény fagyokat eredményezett, helyenként csak mínusz 10 fok körül alakult a csúcshőmérséklet.

A hideg levegő a Földközi-tenger medencéjét elérve mediterrán ciklont generált, mely Magyarország időjárását több napon keresztül meghatározta, nagy havazást és hófúvásokat okozva – éppen úgy, mint most. Délkeleten akkor helyenként 40 centinél is több hó hullott és nem mellesleg a Balaton is befagyott. Az Időkép megjegyzi, ettől független többször előfordult az elmúlt években, hogy lokálisan kialakult egy-egy vastagabb hóréteg, de ez csak kisebb régiókra, legtöbbször a hegyekre korlátozódott.

Mint arról beszámoltunk, jelenleg a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt még hullámzik a Balaton, és bár a víz hőmérséklete hétfő este 1 fokos volt, az öblökben már megjelent a jég: