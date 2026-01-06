Közel másfél évtizede nem volt ekkora havazás Magyarországon

A jelenlegihez hasonló országos havazásra legutóbb 2012 februárjában volt példa, amikor az időjárást szintén egy mediterrán ciklon alakította. Ilyen esemény jó, ha 10-15 évente előfordul itthon – írja az Időkép.
Az időjárásportál felidézte: 2012. február 3-án az Észak-Európa fölött elhelyezkedő anticiklon peremén Szibéria felől nagy mennyiségű hideg levegő indult meg kontinensünk fölé, amely napközben is kemény fagyokat eredményezett, helyenként csak mínusz 10 fok körül alakult a csúcshőmérséklet.
A hideg levegő a Földközi-tenger medencéjét elérve mediterrán ciklont generált, mely Magyarország időjárását több napon keresztül meghatározta, nagy havazást és hófúvásokat okozva – éppen úgy, mint most. Délkeleten akkor helyenként 40 centinél is több hó hullott és nem mellesleg a Balaton is befagyott. Az Időkép megjegyzi, ettől független többször előfordult az elmúlt években, hogy lokálisan kialakult egy-egy vastagabb hóréteg, de ez csak kisebb régiókra, legtöbbször a hegyekre korlátozódott.
Mint arról beszámoltunk, jelenleg a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt még hullámzik a Balaton, és bár a víz hőmérséklete hétfő este 1 fokos volt, az öblökben már megjelent a jég:Hamarosan befagy a Balaton, de korcsolyázni még nem lehet rajtaFolytatódik a havazás, néhol 30 centis hótakaró is kialakulhat