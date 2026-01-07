Krasznahorkai László Tarr Béláról: Korunk egyik legnagyobb művésze volt, megállíthatatlan, brutális, törhetetlen

megemlékezés;Tarr Béla;Krasznahorkai László;

2026-01-07 11:42:00 CET

A Nobel-díjas író is megemlékezett egykori alkotótársáról, a kedden elhunyt, világszerte elismert magyar filmrendezőről. A The New York Times nekrológja idézi a Népszaváét.

„Korunk egyik legnagyobb művésze volt. Megállíthatatlan, brutális, törhetetlen” – jelentette ki a New York Timesnak elküldött nyilatkozatában Krasznahorkai László egykori alkotótársáról, a kedden elhunyt Tarr Béláról.

Az irodalmi Nobel-díjas magyar író így búcsúzik a filmrendezőtől:

„Amikor a művészet elveszít egy ilyen radikális alkotót, egy ideig úgy tűnik, minden rettenetesen unalmas lesz ezután. Ki lesz itt a következő lázadó? Ki lép előre? Ki fog majd mindent felforgatni?”

A The New York Times nekrológja egyébként idézi a Népszaváét Tarr Béla egyik nyilatkozatával arról, hogy a művei állítólag sötétek és csak egy rétegnek szólnak. – Egy férfi hajnali négykor felkel, felöltözik, kocsival indul el a sötétben, hogy hatra a forgatás helyszínére érjen. Sötét van, kurva hideg, fúj a szél. Elered az eső. Megjelenik egy színész, aki másnapos, és ezer problémája van. Megérkezik egy színésznő. A babája egész éjjel sírt. Megjelenik a produkciós menedzser és elmondja, amit a meteorológiai intézetben jósoltak az időjárásról. Egy férfi áll és várja, hogy a fény kissé feljebb menjen, hogy megnyomhassa a gombot, és felvehesse a jelenetet. Ha nem hinném, hogy mindannyian meg fogjátok majd nézni, akkor mi a faszért csinálnám mindezt? Nem vagyok mazochista. Mindent értetek tettem. Nincs ennél nagyobb bizonyíték az optimizmusra – mondta a világhírű magyar filmrendező tavaly a kolozsvári TIFF-en.

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Filmművészek Szövetsége keddi közleményében tudatta a szomorú hírt: hosszú és súlyos betegség után, 70 éves korában elhunyt Tarr Béla világszerte elismert, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező.