Nyolcmilliós jutalmat kapott Gyál fideszes polgármestere

Bruttó nolcmillió forintos év végi jutalmat kapott a gyáli polgármester - tudta meg az RTL Híradó.
Az előterjesztést párttársa, Nagy József Elek alpolgármester nyújtotta be, majd a kormánypárti többség fogadta el. A helyieket megosztja a jutalom ügye, ám a gyáli eset nem egyedi. Az elmúlt napokban a vecsési és a dunaharaszti polgármester is 12 millió forintos jutalmat vett fel.Tizenkét millió forintos év végi jutalmat szavazott meg a képviselő-testület Vecsés fideszes polgármesterének
A fideszes gyáli polgármester mostani jutalmát csak a két ellenzéki képviselő nem támogatta. Hegymegi István azt mondta, a törvényt is hibásnak tartja, amely lehetővé teszi, hogy a városvezetők teljesítményértékelés nélkül kaphassanak plusz pénzt.
„Semmilyen racionális érvvel nem tudom alátámasztani, hogy ilyen összegű jutalmat kapjon a polgármester úr. Elfogadhatatlan.”
Megjegyezte, hogy az óvodákban dolgozók csak egy vagy kéthavi bónuszt kaptak. Arról pedig a polgármester maga számolt be közösségi oldalán, hogy a helyi rendőrök munkáját egy több tízezer forintos utalvánnyal köszönte meg.
Öt éve már egyszer megjutalmazta magát Pápai Mihály: akkor a koronavírus-járvány miatt maga döntött az év végi jutalmakról. Saját magának is adott több mint 4 millió forintot. Ezt később a kormányhivatal jogellenesnek találta. Az RTL kereste mind a polgármestert, mind az alpolgármestert is, az adásig egyikük sem válaszolt.