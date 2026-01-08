Nyolcmilliós jutalmat kapott Gyál fideszes polgármestere

jutalom;Gyál;Pápai Mihály;

2026-01-08 05:30:00 CET

Néhány éve a járványra hivatkozva egyszer már meglepte saját magát négymillió forinttal, kár, hogy ezt később a kormányhivatal törvényellenesnek találta.

Bruttó nolcmillió forintos év végi jutalmat kapott a gyáli polgármester - tudta meg az RTL Híradó.

Az előterjesztést párttársa, Nagy József Elek alpolgármester nyújtotta be, majd a kormánypárti többség fogadta el. A helyieket megosztja a jutalom ügye, ám a gyáli eset nem egyedi. Az elmúlt napokban a vecsési és a dunaharaszti polgármester is 12 millió forintos jutalmat vett fel.

A fideszes gyáli polgármester mostani jutalmát csak a két ellenzéki képviselő nem támogatta. Hegymegi István azt mondta, a törvényt is hibásnak tartja, amely lehetővé teszi, hogy a városvezetők teljesítményértékelés nélkül kaphassanak plusz pénzt.

„Semmilyen racionális érvvel nem tudom alátámasztani, hogy ilyen összegű jutalmat kapjon a polgármester úr. Elfogadhatatlan.”

Megjegyezte, hogy az óvodákban dolgozók csak egy vagy kéthavi bónuszt kaptak. Arról pedig a polgármester maga számolt be közösségi oldalán, hogy a helyi rendőrök munkáját egy több tízezer forintos utalvánnyal köszönte meg.

Öt éve már egyszer megjutalmazta magát Pápai Mihály: akkor a koronavírus-járvány miatt maga döntött az év végi jutalmakról. Saját magának is adott több mint 4 millió forintot. Ezt később a kormányhivatal jogellenesnek találta. Az RTL kereste mind a polgármestert, mind az alpolgármestert is, az adásig egyikük sem válaszolt.