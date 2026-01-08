A rendkívüli időjárás miatt több mint 400 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására

havazás;időjárás;tűzoltók;katasztrófavédelem;

2026-01-08 08:58:00 CET

Elzárt település nem volt, de egy nap alatt 27 olyan esemény történt, amely miatt el kellett terelni a forgalmat.

A téli időjárással összefüggésben szerda hajnal négy és csütörtök hajnal négy között országosan 413 tűzoltást vagy műszaki mentést igénylő esetet kellett kezelni, kétszer többet, mint egy átlagos januári napon – közölte a katasztrófavédelem.

A beavatkozásokban 676 hivatásos tűzoltó dolgozott 150 eszközzel. Az egységek munkáját összesen 31 önkormányzati tűzoltó parancsnokság, önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet támogatta 219 fővel és 61 eszközzel.

A rendkívüli időjárás miatt nem volt elzárt település. A közlemény szerint az országos közúthálózaton az érintett időszakban 27 olyan rendkívüli esemény volt, amely szükségessé tette a forgalom terelését.

Volt, ahol hófúvás miatt kellett időlegesen utat lezárni, máshol a csúszós úton keresztbe fordult járművek vagy balesetet szenvedett autók miatt vált átmenetileg járhatatlanná egy-egy útszakasz.

A kialakult hóhelyzet miatt a 7,5 tonna feletti járművekre korábban bevezetett súlykorlátozások Veszprém vármegyében a 82-es és a 83-as számú főutak szakaszain, Nógrád vármegyében a 2-es számú főúton, Pest vármegyében az M2 autóúton, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az M30 autópályán, Fejér vármegyében pedig a 6-os és a 62-es számú főúton maradt a legtovább érvényben.

Az előrejelzés szerint a következő órákban a legtöbb hó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, de előreláthatólag délelőtt megszűnik a havazás. Csütörtök hajnalban és reggel az Észak-Dunántúlon és északkeleten továbbra is élénk, helyenként erős szél várható, amely gyenge hófúvással járhat, az északkeleti területeken alacsony hótorlaszok alakulhatnak ki. A Bodrogköz térségében délig 60 kilométer/órás széllökésekre is van esély, amely lokálisan erős hófúvást okozhat, magas hótorlaszokat emelve. Délelőttől a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 kilométer/órás) északnyugati szél valószínű. Péntekre virradó hajnalra a délnyugati határvidéken és a Dunától keletre eső tájakon -15 fok alá, kiemelten az Északi-középhegység völgyeiben és a homokhátságon, de az Alföldön néhol másutt is -20 fok köré hűlhet a levegő.