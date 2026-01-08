Jelentős késésekre, kimaradó járatokra és rövidített útvonalakra figyelmeztet a havas idő miatt a MÁV

havazás;időjárás;MÁV;Volán;vonatközlekedés;

2026-01-08 08:38:00 CET

Az ország valamennyi Volán buszjáratán érvényesek a vonatjegyek.

A havas időjárás ellenére a vasútvonalakon folyamatos a közlekedés, azonban esetenként váltóállítási probléma nehezítheti, lassíthatja a forgalmat főként a hóeséssel, erősebb széllel érintett térségekben – írja a MÁV.

A közleményből kiderül, hogy

a Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve Újszászig közlekedő vonatokra kell számítani egy Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.

a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak. Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol az utasok átszállhatnak az S10-es vonatra. Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre.

az S71-es vonatok – néhány reggeli kivétellel – csütörtökön csak Vác-Rákospalota-Újpest között közlekednek, az utasok a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek. A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasolják Rákospalota-Újpestig. A G71-es vonatok nem járnak.

csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett az utasok Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik.

a Komárom-Esztergom vasútvonalon – néhány kivétellel – ismét közlekednek a vonatok. Az Esztergomból 7:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32922) csak Esztergom-Kertvárosból indul. Pótlóbusz közlekedik a Komáromból 4:46-kor Esztergomba induló S74-es (32919) helyett; az Esztergomból 6:42-kor, 8:42-kor Lábatlanba induló S74-es (32912, 32932) helyett; a Lábatlanból 7:39-kor, 9:34-kor Esztergomba induló S74-es (32917, 32915) helyett.

A tájékoztatás kiemeli, hogy az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.