Hófúvás és extrém hideg várható, többfelé másodfokú figyelmeztetés van érvényben

időjárás;előrejelzés;hófúvás;figyelmeztetés;

2026-01-08 06:56:00 CET

Csütörtökön egyre nagyobb területen megerősödhet a szél, éjszaka pedig néhol akár -15 fok vagy alatti minimumok is előfordulhatnak.

Csütörtökön nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és jobbára gyengén felhős, napos idő várható, ugyanakkor keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő. A hóesés azonban arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az északnyugati, északi szél egyre nagyobb területen megélénkülhet, megerősödhet, főként a Dunántúlon, a középső országrészben, valamint északkeleten kell számítani hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is. Emiatt tíz megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém) másodfokú, további hét megyére (Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az előrejelzés szerint délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 km/h) északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnkénti jelleggel akár 50-60 km/h-s széllökés is kísérhet, adott időszakban magasabb hófúvást okozva. A naplemenetével mindenhol mérséklődik majd a légmozgás, késő estig gyenge hóátfúvás valószínű.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai hegységben és a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki magasabb hófúvás, majd estig ott is inkább már csak alacsonyszintű hóátfúvás várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, ám a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűlhet a levegő. Azonban a Dunántúl nyugati területein reggelre -15 fok körüli vagy akár alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak, a következő éjszaka pedig jóval nagyobb területen fordulhatnak elő -15 fok vagy alatti minimumok.

Az extrém hideg időjárás miatt Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is havazásra figyelmeztetnek, ott két óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.