Lehetetlen, hogy Ukrajna 2027. január 1-én csatlakozzon az EU-hoz

kormányinfó;

2026-01-08 10:21:00 CET

Tárgyaltak európai politikai kérdésekről és a béketörekvésekről. A legnagyobb aggodalommal kell megállapítani, hogy a 20 pontos tervben 2027. január 1-én ukrán csatlakozás szerepel, amit lehetetlennek, elfogadhatatlannak tartanak.

Még ennél is felháborítóbbnak nevezte az ukrán igényt, amely további 800 milliárd dollártámogatásról szól - ez szerinte akkora összeg, amekkorával 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjakat fizetni.

Azt látjuk hogy Ukrajna 10 éven keresztül gyakorlatilag Európából akar érni, ez már nem a védekezés költsége - jelentette ki a Gulyás Gergely. Közölte, nem a magyarok adófizetői forintjaiból kell ukrán béreket és nyugdíjakat fizetni. Nem csoda - folytatta -, hogy Brüsszel és Kijev is azért akar ukránbarát kormányt Magyarországon, mert a jelenlegi nem hajlandó állni a számlát. Ehhez képest Magyarország határozott álláspontja, hogy a békét kell támogatni és elősegíteni, de egy békés időszakban sincs Ukrajna helye az Európai Unióba - jelentette ki Gulyás Gergely.