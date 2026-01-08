kormányinfó;

Lehetetlen, hogy Ukrajna 2027. január 1-én csatlakozzon az EU-hoz

Tárgyaltak európai politikai kérdésekről és a béketörekvésekről. A legnagyobb aggodalommal kell megállapítani, hogy a 20 pontos tervben 2027. január 1-én ukrán csatlakozás szerepel, amit lehetetlennek, elfogadhatatlannak tartanak.

Még ennél is felháborítóbbnak nevezte az ukrán igényt, amely további 800 milliárd dollártámogatásról szól - ez szerinte akkora összeg, amekkorával 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjakat fizetni.

Azt látjuk hogy Ukrajna 10 éven keresztül gyakorlatilag Európából akar érni, ez már nem a védekezés költsége - jelentette ki a Gulyás Gergely. Közölte, nem a magyarok adófizetői forintjaiból kell ukrán béreket és nyugdíjakat fizetni. Nem csoda - folytatta -, hogy Brüsszel és Kijev is azért akar ukránbarát kormányt Magyarországon, mert a jelenlegi nem hajlandó állni a számlát. Ehhez képest Magyarország határozott álláspontja, hogy a békét kell támogatni és elősegíteni, de egy békés időszakban sincs Ukrajna helye az Európai Unióba - jelentette ki Gulyás Gergely.

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.