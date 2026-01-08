Gulyás Gergely: Beneš-dekrétumok? Megvárják a gyakorlati alkalmazást

kormányinfó;

2026-01-08 11:26:00 CET

A Beneš-dekrétumok ügyében kapott-e Orbán Viktor tájékoztatást a kormányülésen? - hangzott a következő kérdés. Gulyás Gergely közölte,a miniszterelnök szerinte teljesen világosan fogalmazott, a kollektív bűnösség elvének érvényesítése tűrhetetlen. Az egyetlen pont, amire, vagyis „a gyakorlati alkalmazás tapasztalatára” várni kell, hogy mi számít a Benes-dekrétumok vitatásának, nem tudnak olyan esetről, ahol ezt érvényesítették volna.

Magyar Péter leveléről nem tud, de szerinte jóérzésű ember nem ír alá a Tisza Párt elnökével együtt levelet. Nem akarná Orbán Viktor gyakoribbá tenni a hétfőihez hasonló sajtótájékoztatókat? Továbbítja a velük szembeni bizalmatlansági indítványt, és megkéri majd, hogy méltányolja - viccelődött a miniszter.

Hogy világos legyen: Szlovákiában a büntető törvénykönyvet módosították a Beneš-dekrétumok kedvéért.