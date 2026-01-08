A hófúvás miatt több település is megközelíthetetlen Fejér megyében

havazás;időjárás;hófúvás;Fejér megye;útlezárások;viharos szél;

2026-01-08 13:13:00 CET

Az utak tisztítása folyamatos, de a szél percek alatt visszahordja a havat az úttestre.

A viharos szél és az erős hófúvás miatt a rendőrség több útszakaszt teljes szélességében lezárt Fejér megyében, egyes települések pedig megközelíthetetlenné váltak – írja a Feol.

A lap a rendőrség legfrissebb közlése alapján arról számol be, hogy a megye északi részén a legrosszabb a helyzet. A hófúvások miatt az utak tisztítása folyamatos, de a szél percek alatt visszahordja a havat az úttestre.

A 8126-os számú út Söréd határától a zámolyi körforgalomig, továbbá a zámolyi körforgalomtól a felcsúti körforgalomig teljes szélességében le van zárva.

Vértesboglár, Bodmér és Csákberény településeket jelenleg nem lehet megközelíteni, a 8106-os számú út Etyek és Alcsútdoboz között nem járható.

A Feol egy videót is közzétett a hófúvásról:

A 81-es főút, a 8119-es számú út Csákvár és Lovasberény között, valamint a 8123-as számú út Székesfehérvár és Zámoly között nehezen járható.