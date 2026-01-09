Kezd visszajönni a reflex a filmes szakmában: hogyha február, akkor filmszemle

Magyar Filmszemle;filmek;

2026-01-09 13:14:00 CET

Tavaly tizenhárom év kihagyás után éledt újra a filmszemle a 44-dik kiadásával és már a jelentkezések számán is érezhető.

- Nagyon-nagyon szép számmal jelentkeztek többen, mint tavaly, mert már most 450 fölött van a jelentkezők száma – mondta Muhi András producer, a Szemletanács elnöke a tegnapi sajtótájékoztatón, amikor a szervezők bejelentették a mustra 45-dik kiadást, melyet február 2. és 8. között rendeznek meg Budapesten. A filmes a napokban elhunyt Tarr Béla kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Magyar Filmművészek Szövetségének korábbi elnöke jegyezte a 43. szemlét és ők csak átvették most a stafétabotot. A 45. Magyar Filmszemle új arculattal jelentkezik, amelyet Lelkes Lászó Munkácsy-díjas grafikusművész készített és a zenét Balázs Ádám zeneszerző szolgáltatta. Muhi még elmondta, hogy a versenybe játékfilm, rövidfilm, kísérleti film, dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm és dokumentumfilm-sorozat, rövid animációs film és televíziós filmsorozat kategóriákban várták a nevezéseket. Új kategóriák a tudományos ismeretterjesztő és portréfilm, az animációs sorozat, valamint a videoklip. A november 12-én elindult nevezés december 7-én zárult le. A tájékoztató meglepetése az volt, hogy új helyszínként csatlakozik a Corvin mozi mellé az Inga Kultúrkávézó.

- Örülünk, hogy megtaláltuk a kapcsolódást a filmszakmával és a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál, illetve a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál után a Filmszemlével is együttműködhetünk - mondta az intézvény képviselője, Puzsér Róbert. - Ez már a 45. Magyar Filmszemle, tehát ennek a rendezvénynek nagy hagyománya van. Az a tény, hogy tavaly több éves szünet után ez a fesztivál újjáéledt, nem csupán a tradíció megőrzését jelzi a számunkra, hanem komoly üzenetet is hordoz a filmszakmának és az állami kulturális intézményrendszernek egyaránt. Ma a magyar filmet, amint a kultúra összes többi területét belülről a romlás enyészete, kívülről kivéreztetés és megalázottság sújtja. Minőségi produkciók nem jutnak állami forrásokhoz, így az alkotók számára marad a kurzusfilmgyártás, az ügyeskedés és az alternatív források keresése. A filmszemle olyan esemény, ahol a szakma újra találkozhat, ahol lehetőség van pályamunkák közös megtekintésére, megvitatására és a közönség bevonására ebbe a diskurzusba. Mi az Ingában nagyon fontosnak tartjuk ezt az interakciót.

Azt már a Budapest Film igazgatója, Liszka Tamás (szintén a szemle tanács tagja) tette hozzá, hogy szerinte tavaly lehetett érezni először, hogy milyen lehetett az, amikor a háború után kijönnek az óvóhelyről az emberek, és az élet megint együtt örömünneppé válik, azzal, hogy tényleg egyszerűen csak találkozunk egymással. Amikor megtöltötte a közönség, a szakma azt a teret, amitől ez azonnal újra a filmszemle tudott lenni, és ez annyira tagadhatatlan, egyértelműen ott volt a levegőben folyamatosan, hogy talán nem túlzok nagyon, hogyha ebben a történelmet látom. „Az én pici életemben ez már ekkora lépték.” – húzta alá a szakember. Illetve hozzátette, hogy nem minden beszélgetés lesz az Ingában, a Corvinban is lesznek efféle lehetőség, érdemes lesz majd sétalgatni a két helyszín között.

Megkérdeztük a szervezőket, hogy van-e valamiféle együttműködés a veszprémi állami filmszemlével, a MOZ.GO-val. - Semmit nem kell kezdnünk ezzel a rendezvénnyel, mert az egyik körte a másik alma, bár most nagyon felhoztam a másikat. Egészen más a koncepció, ott ugye Oscar-díj jelleggel a Nem tudjuk kik kiválasztotta öt legjobb filmek versenyeznek. Nálunk például már délutántól el lehet olvasni az előzsűri tagjainak a nevét. Az a lényeg, hogy mi a teljes idei és múlt évi spektrumot felmutatjuk, vagy megadjuk a lehetőséget a megmutatkozásra. Ott, ahogy kialakul az az öt, egy irányított mechanizmus, persze azért becsúszik egy független, nálunk 400 független csúszott be – húzta alá Muhi András.

A mustra teljes programjának közzététele január 25-e után várható, mely után a jegyvásárlás is elindul majd és továbbra is ezer forint lesz egy belépő.