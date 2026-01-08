Most Franciaországban esett ki az ablakon egy orosz újságíró

Holtan találtak egy 38 éves orosz újságírót a franciaországi Meudonban, Párizs egyik elővárosában - írja a Novaja Gazeta a Le Figaro nyomán.
A francia lap rendőrségi forrásai szerint a férfi hetedik emeleti lakásának ablakából zuhant ki. A hatóságok egy széket találtak az ablak mellett, valamint gyógyszereket a szemétben. A francia rendőrség jelenleg vizsgálja, hogy öngyilkosság történt-e, vagy sem, szivárgó információk szerint ugyanis az orosz hatóságok a férfit korábban már megfenyegették. A Le Parisien úgy tudja, hogy az orosz újságíró egyik, csak oroszul beszélő szomszédjára sokkot kapott, őt kórházba vitték.
A franciák nem nevezték meg a férfit, egy, a Novaja Gazeta által idézett Telegram-poszt azonban igen: Gyenyisz Balaszov Párizsban élő független orosz újságíró Jevgenyij Szafronov néven azonosította elhunyt kollégáját. Jevgenyij Szafronov még azelőtt elhagyta Oroszországot, hogy Vlagyimir Putyin 2022 február 24-én háborút indított Ukrajna ellen, miután az lapot, ahol dolgozott, az orosz hatóságok „külföldi ügynöknek" nyilvánították. Gyenyisz Balaszov szerint kollégája nehezen viselte, hogy külföldre kellett költöznie, állítólag depresszióban szenvedett. Halála előtt egy héttel feltörték a telefonját, a közösségi média fiókjait, üzenetküldő alkalmazásait és az orosz kormányzati szolgáltatási fiókját is.