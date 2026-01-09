Nincs hó által elzárt település az országban

tél;havazás;időjárás;Operatív Törzs;

2026-01-09 10:31:00 CET

A téli időjárás hatásai több területen is érzékelhetők, miközben a hatóságok fokozott készenlét mellett a lakosság együttműködésére hívják fel a figyelmet.

Több településen sincs áramszolgáltatás, és egyre több sérültet látnak el a kórházakban - többek közt ez derült ki az operatív törzs péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elhangzottakból.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság OKF) szóvivője azt mondta, a csütörtöki napon nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre, nincs elzárt település az országban. Mukics Dániel közlése szerint csütörtökön, Fejér vármegyében hóátfúvás miatt 10 és 16 óra között több utat le kellett zárni, de a Csákberény-Bodmér, a Lovasberény-Csákvár, valamint a Söréd-Csákvár-Bicske közti összekötő út azóta megnyílt. Ugyancsak csütörtökön 10 településen volt áramkimaradás, közel 4000 fogyasztási helyen, amelyet átlagosan 2,5 óra alatt helyreállítottak; a leghosszabb, hatórás kiesés Rózsafán volt 150 fogyasztási helyen, de melegedő helyek megnyitására nem volt szükség. Amennyiben huzamosabb ideig nem lenne áram, melegedő helyeket nyitnak, és melegedő buszokat küldenek a helyszínre.

Jelenleg négy vármegye hat településén nincs áramszolgáltatás, összesen 1378 fogyasztási helyen, a hibák egy-két órán belül elháríthatók - ismertette. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) jelentésére hivatkozva azt mondta, a kisebb eseti problémák ellenére a betegellátás folyamatos és zavartalan, miközben a traumás eredetű sérülések ellátása 40 százalékkal emelkedett. Ezt arra vezette vissza, hogy alábbhagyott a csapadék, és kimozdultak az emberek, ezért a szóvivő mindenkit arra kért, hogy ahol riasztás van érvényben, maradjon otthon.

A legfontosabb tanácsa az volt, hogy ahol a HungaroMet riasztást adott ki, ott senki se induljon útnak, aki teheti, maradjon otthon. Ebben az időben, ha leesik az ónos eső, a jármű teljesen irányíthatatlanná válik. Kérünk mindenkit, hogy fogadja meg ezt a tanácsot, és ha nem létszükséglet az utazás - mondta Mukics Dániel.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikai államtitkára arról számolt be, hogy a vörös kód nevű intézkedés továbbra is érvényben van. Fülöp Attila tájékoztatása szerint a vörös kód első napján összesen 161 bejelentés érkezett, ebből 105 közterületen lévő bajba jutott honfitársunkra vonatkozott, és 48 esetben azonnali elhelyezésre volt szükség. Ez azt jelenti, hogy annyi bejelentés érkezett, mint vörös kód esetében korábban soha - mondta. Szólt arról is, hogy aki bajba jutott, nehézségekkel küzdő vagy hajléktalan embert lát az utcán, az tegyen bejelentést, hiszen ebben a helyzetben egyetlen jelzés is elegendő. A helyzet megoldása a hatóságok feladata, mindössze annyi a teendő, hogy ezekben az esetekben érkezzen jelzés - tette hozzá.