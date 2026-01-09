Négy embert öltek meg légicsapásokkal az oroszok Kijevben

Ukrajna;tömeggyilkosság;Kijev;légicsapás;orosz megszállás;

Egy mentőtisztet is meggyilkoltak, aki egy olyan külvárosi lakóépülethez érkezett, amelyet egymás után két drón is eltalált.

Péntek hajnalban orosz drónok mértek csapást Kijevre - írja a Reuters.

Ukrán tisztviselők közlése szerint a támadásban négy ember meghalt, legalább tizenkilencen megsérültek, valamint jelentős károk keletkeztek több lakóépületben és egyes infrastrukturális elemekben. A főváros katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko, valamint Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko a Telegramon arról számolt be, hogy a csapások nem sokkal éjfél előtt kezdődtek. Közlésük szerint tizenkilenc ember megsérült, közülük tizennégyet kórházban ápolnak. Klicsko kitért arra is, hogy az áldozatok egyike egy mentőápoló volt, aki egy olyan külvárosi lakóépülethez érkezett, amelyet egymás után két drón is eltalált. Az incidens során ugyanannak a mentőegységnek további négy tagja megsérült.

A Dnyeper keleti partján két lakóházat ért találat, amelyek súlyosan megrongálódtak. Az egyik épületben a bejárat teljesen megsemmisült, emellett a város egyik belső kerületében egy magas lakóépület is komoly károkat szenvedett. A polgármester közlése szerint a támadás a kritikus infrastruktúrát is érintette, ami több városrészben vízellátási fennakadásokat okozott. Tkacsenko közlése szerint az egyik drón tüzet okozott egy bevásárlóközpontban, egy másik pedig egy egészségügyi intézmény közelében csapódott be. Mindkét tisztviselő megerősítette, hogy a város több kerületében is tüzek keletkeztek.

A fővárosban összesen öt órán át volt érvényben a légiriadó.

Ezzel egy időben Ukrajna nyugati részén, a Lviv megyei térségben is orosz támadás érte az infrastruktúrát - közölték pénteken a helyi hatóságok.