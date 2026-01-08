Volodimir Zelenszkij szerint elkészült az ukrán-amerikai megállapodás tervezete a biztonsági garanciákról, már csak Donald Trump jóváhagyása kell hozzá

Az ukrán-amerikai biztonsági megállapodás tervezete lényegében készen áll a véglegesítésre – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a The Kyiv Independent szerint, hozzátéve, az Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Zelenszkij a Facebook-oldalán jelezte, Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára beszámolója szerint ugyanis jelentős előrelépés történt Franciaországban a tettre készek koalíciójával folytatott tárgyalásokon.
– Készen állok a legmagasabb szinten történő véglegesítésre az Egyesült Államok elnökével a kétoldalú dokumentum aláírására Ukrajna biztonsági garanciáiról – szögezte le az ukrán elnök. Szerinte annak tartalmaznia kell az európai és amerikai csapatok együttműködésének részleteit, az ország háború utáni újjáépítésének és gazdasági fejlesztésének alapjait. – Megértjük, hogy az amerikai fél minderről kommunikálni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzéseket arról, hogy az agresszor készen áll-e arra, hogy valóban befejezze a hábortút – szögezte le Volodimir Zelenszkij.Megállapodás született a biztonsági garanciákról, katonai egységeket küldenének Ukrajnába a franciák és a britek egy orosz-ukrán békemegállapodás után
Az ukrán elnök partnereinek folyamatosan beszámol az Ukrajnát érő orosz légicsapásokról, amelyekkel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy célja, az agresszor Oroszországra nehezedő nyomás olyan intenzíven nőjön, mint ahogy a tárgyalócsoportok dolgoznak. – Az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások nemzeti vészhelyzetet teremtettek – jelentette ki Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere csütörtökön, kiemelve, hogy az oroszok szerda este olyan jelentős csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, hogy Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék szinte áram nélkül maradtak. Olekszij Kuleba közösségek és területek fejlesztéséért felelős miniszter közölte, hogy január 8-án reggel több mint egymillió ember maradt víz és fűtés nélkül a Dnyipropetrovszki területen, az ellátást csak fokozatosan tudják helyreállítani.Volodimir Zelenszkij az újévi beszédében közölte, hogy kilencven százalékban kész a békemegállapodásDonald Trump közölte, ő nem hiszi, hogy Ukrajna Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját támadta