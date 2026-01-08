Ukrajna;Egyesült Államok;jóváhagyás;tervezet;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;biztonsági megállapodás;

2026-01-08 18:25:00 CET

Volodimir Zelenszkij szerint elkészült az ukrán-amerikai megállapodás tervezete a biztonsági garanciákról, már csak Donald Trump jóváhagyása kell hozzá

Az ukrán elnök azt reméli, hogy nyomást tudnak gyakorolni Oroszországra.