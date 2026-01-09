Vitalij Klicsko felszólította a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el a fővárost

áram;fűtés;Kijev;Vitalij Klicsko;orosz-ukrán háború;

2026-01-09 15:50:00 CET

Megszűnt a fűtés a lakóházak csaknem felében.

Kijev polgármestere felszólította a főváros lakóit, hogy ha lehetséges, hagyják el a várost, miután a január 9-i orosz támadások következtében megszűnt a fűtés a lakóházak csaknem felében - írja a Kyiv Independent.

Az ukrán fővárosban mínusz 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, Vlagyimir Putyin hadserege az éjszaka folyamán 242 drónt és 36 rakétát lőtt ki leginkább Kijevre és környékére. A támadások lakóépületek mellett az energetikai infrastruktúra létesítményeit érték, mindezek következtében legkevesebb négy ember meghalt és 19 megsebesült.

„Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban úrrá legyünk a helyzeten. A tegnapi éjszakai Kijev elleni támadás azonban a legpusztítóbb volt a főváros kritikus infrastruktúrája számára” - közölte Vitalij Klicsko, majd bejelentette:

„felszólítom a főváros lakóit, hogy akiknek lehetőségük van ideiglenesen elhagyni a várost és olyan helyre költözni, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, tegyék meg.”

A Kyiv Independent szerint péntek délután Kijevben mintegy 6000 lakóházban, a város összes lakóépületének közel felében szünetelt a fűtés az éjszakai orosz támadások miatt. Problémák merültek fel a vízellátás terén is, illetve vészhelyzeti áramszüneteket is be kellett iktatni. A polgármester tájékoztatása szerint a kórházak és a szülészeti osztályok áramellátását és fűtését sikerült visszaállítani. Folyamatban van a lakóházak áramellátásának és fűtésének helyreállítása is.

Mikola Kolisnyik energiaügyi miniszterhelyettes azt hangsúlyozta, hogy minél kevesebb az aktuális fogyasztó, annál könnyebb kezelni a helyzetet, fűtés híján azonban a lakosság elkezdi az áramot használni otthonaik fűtésére, ami pedig az áramfogyasztást növeli meg jelentős mértékben.

„Ezért van az, hogy ha a lakosság nagyobb falvak és más régiók között oszlik el, úgy csökkenthető a nyomás egy adott városon”

- magyarázta a Kyiv Independentnek.

A lap felidézi, Kijevben körülbelül 4 millió ember él. Energiainfrastruktúrája korábban is számos támadást szenvedett el, azonban Moszkva azonban mostanában régióról régióra haladva, szisztematikusan próbálja megsemmisíteni az energiahálózatot. Az elmúlt napokban Oroszország keleti és déli regionális fővárosokat vett célba, ennek következtében Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék január 7-én este áram nélkül maradtak. Mára virradó éjszaka Lviv kritikus infrastruktúráját is lőtték az oroszok.