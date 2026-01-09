Búcsú a polgártól – Kolosi Tamás halálára

gyász;Kolosi Tamás;

2026-01-09 19:49:00 CET

Kolosi Tamás eszménye a polgárság volt, amelynek a lényege a függetlenség, elsősorban a politikától való függetlenség.

Barátai, kutatók, művészek, vállalkozók, írók, színházi emberek a hetvenedik születésnapján, 2016-ban Kolosi Tamást egy meglepetéskönyvvel köszöntötték fel: ez volt A magyar polgár. A Tények és tanúk sorozatban 2020-ban jelent meg vele életútinterjú, annak címe is – Polgárnak lenni – ars poeticáját fogalmazta meg. E könyvben számos családi történetet megoszt, szabadon beszél felesége, Zimányi Zsófia impresszárió nagypolgári származásáról, az ő zsidó kispolgári hátteréről, és arról, hogy polgári örökségük az életük erős alapja. Ez a polgári örökség pedig a tudás tisztelete.

„Magyarországon az utóbbi évtizedekben valóban kalandos volt polgárnak lenni. A hetvenes évek második felében a kispolgárság ellen indult vita, amit én már akkor erősen kritizáltam. A polgárság nekem akkor is pozitív kategória, eszmény volt, ma is az: a lényege a függetlenség, elsősorban a politikától való függetlenség. Ennek két forrása van: a tulajdonon, a vállalkozáson alapuló függetlenség, illetve a tudáson alapuló függetlenség, az értelmiségi lét” – fogalmazott akkor lapunknak adott interjújában.

A Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke, Kolosi Tamás hosszan tartó betegség után, péntek délután családtagjai körében elhunyt. Március 11-én lett volna nyolcvanéves.

1946-ban született Budapesten. Az ELTE magyar–filozófia–esztétika szakára járt, színházesztétának készült. Végzősként szociológusképzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely első munkahelye is lett. 1974-ben kandidátus, 1985-ben a szociológiai tudomány doktora lett. Ugyanebben az évben lett egyetemi tanár a Darmstadti Egyetemen, egy évvel később az ELTE-n. 1985-ben létrehozta a kelet-európai régió kiemelkedő piac- és közvélemény-kutató intézményét, a Tárkit.

A rendszerváltás idején különböző vállalkozásokba fogott, 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztő vállalatból létrejött Líra és Lant Rt.-nek, amely vezetésével Magyarország meghatározó könyvpiaci szereplőjévé vált. A 2004 óta Líra Könyv Zrt. néven működő társasághoz mára 85 könyvesbolt és hét kiadó tartozik. Köztük van a két Nobel-díjas szerzőjével, Kertész Imrével és Krasznahorkai Lászlóval a világ kiadói élvonalába tartozó Magvető is.

Tudományos munkásságát 2001-ben ismerték el Széchenyi-díjjal.