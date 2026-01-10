Legújabb filmjében papíripari munkásból gyilkossá válik Park Chan-wook főhőse

film;interjú;Park Chan-wook;

2026-01-10 13:36:00 CET

Nincs más választás – ez a címe Park Chan-wook legújabb filmjének, amelyben egy papíripari melós úgy dönt, hogy úgy szerez újra állást, hogy elteszi láb alól a nála kvalifikáltabb konkurenciát. A koreai szuperdirektor még Velencében, a világpremier után adott interjút lapunknak.

A Nincs más választás egy kétségbeesett családapáról szól, aki elveszti a munkáját. Miért érdekelte ez a hétköznapi helyzet?

Ezek olyan történetek, amelyek már régóta velünk vannak. Ami talán kicsit más, az az, hogy régen a verseny csak emberek között zajlott, emberek ellen, de ma már a mesterséges intelligencia és a gépek miatt ez felerősödött, hiszen az embereket helyettesíthetik. Így ez a történet, amelyben az emberek egymást ölik meg ennek az intenzív versenynek a következtében, szinte üresnek tűnik. Ezért szerettem volna ezt a történetet igazán felerősíteni, és megpróbáltam ezeket a témákat tükrözni ebben a filmben. Ez különösen az utolsó két jelenetben látható. Az egyik az, amikor a főhős, Man-su elhagyja a gyárat, miközben ezek a gépek szinte kiűzik őt. A másik az erdőirtás és a nehéz gépek működtetésének szcénája: ezt a konkrét jelenetsort sci-fi stílusban szerettem volna megfilmesíteni. Emellett nagyon erőteljesen ábrázolja, milyen rövid az út a gazdag kényelemtől, a kényelmes fénytől a küzdelemig. Szerintem ez egy nagyon rövid út – ez az üzenetem, ha így kell megfogalmaznom.

Na jó, de a papíripari munkásból profi gyilkost kreál. Ez egy bizarr jellemfejlődés, nem?

A papíriparban Man-su a legkiválóbb szakértő, és erre nagyon büszke. Ahhoz azonban, hogy ehhez visszatérhessen, szinte teljesen új „szakmát” kell elsajátítania, olyat, amit még soha nem csinált, és amelyben egyáltalán nem jártas. Így amikor elköveti ezeket a tetteket, láthatjuk, hogy nagyon ügyetlen, szinte amatőr. Az első gyilkosságot pedig nem is ő követte el, igaz? Az első áldozatot valójában az áldozat felesége ölte meg. Így ez csak félig sikeres, szinte véletlen siker, ha úgy tetszik. Aztán láthatjuk, ahogy fokozatosan fejlődik. A második gyilkosság valóban hidegvérű volt? Szinte úgy tűnik, mintha ösztönösen ölne, igaz? Majdnem nem lő, és biztosan nem tervezi előre. A harmadik gyilkosságnál pedig tökéletes bűntényt akar elkövetni, amit nagyon bonyolultan megtervez. Ez a folyamat igazán megmutatja Man-su karakterének fejlődését. Szóval, ha röviden válaszoltam volna, akkor azt mondom: igen.

Azt is mondtam, hogy bizarr!

Valóban, mert újra férfinak érzi magát. És amikor a fiát elfogják, és a rendőrségre viszik, akkor láthatjuk, hogy teljesen abszurd, szinte prédikáló hangnemben beszél hozzá: azt mondja neki, hogy nagyon bízik benne, és arra kéri, hogy hamis tanúvallomást tegyen, és olyan abszurd dolgokat mond, mint például hogy nekünk, férfiaknak meg kell védenünk a nőinket. Amikor pedig visszaadja a fiának a cigarettáját, azt gondolja, hogy ezzel milyen nagyszerű apa. „Nem foglak feljelenteni, csak menj és mentsd magad.” És ettől annyira magabiztos lesz. Úgy érzi, igazi férfi, nagyszerű apa és nagyszerű férj. Így láthatjuk a fejlődését ezekkel a gyilkosságokkal, és azt, ahogy egyre magabiztosabbá válik. Annak ellenére, hogy egy átlagos ember, ez a folyamat megmutatja az ostobaságát.

Mondana valamit a film hangvételéről? Úgy döntött, hogy szinte komédiát készít, de néha talán nekünk, nyugati nézőknek elég groteszknek tűnnek a szereplők reakciói.

Igaz, hogy sok komikus és színes elem van benne. Ennek oka pedig az, hogy ezt tartottam a legjobb módszernek a történet tragikumának a feltárására.

Ha nagyon figyelmesen megnézzük, mit csinál ez a személy a tragédiában, akkor rájövünk, mennyire abszurd és buta, amit tesz.

És ez azért van, mert ő buta. Amikor ezt igazán megérintjük, nevetni kezdünk. De miközben nevetünk rajta, egyfajta szánalmat is érzünk iránta, mert megértjük, miért cselekszik így. Az volt a célom, hogy a közönség egyszerre érezzen szánalmat és komikumot.

Mint minden filmjében, a vágás és az operatőri munka is fantasztikus. Úgy tudom, új operatőre is van. Hogyan jelennek meg ezek a döntések a felkészülés során?

Az operatőrrel, Kim Woo-hyunggal, nem először dolgozom együtt: együtt forgattuk A kis doboslány című hatrészes BBC-sorozatot. Ami a vágót, Kim Sang-beomot illeti: vele az első filmemtől kezdve együtt dolgozom, kivéve egy külföldi produkciót. Az első filmemet még az apjával vágtuk, akkoriban a fia volt az asszisztens. Ma már rendezőasszisztens. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól ismerjük egymást. Az én módszerem az, hogy minden egyes jelenetet storyboardra bontok, a vágás már eleve benne van. Így nem volt probléma, hogy végül mégis koreai film lett a Nincs más választás.

A film egy olyan emberről szól, akit a munkaadói gondatlanul eldobtak. Mégsem őket támadja, hanem a hozzá hasonló helyzetben lévőket.

Egy korábbi filmemben, A bosszú útja címűben van egy bűnöző, aki el akarja rabolni annak a főnöknek a gyermekét, aki kirúgta őt. Végül meggondolja magát, és a szomszéd gyerekét rabolja el. Akkor a munkás haragja még az ellen irányult, aki ebbe a helyzetbe hozta. Ebben a filmben viszont a düh más, hasonló helyzetben lévő emberek felé fordul. Van egy konkrét párbeszéd is: a film elején, amikor Man-su felkészül arra a beszédre, amelyet az amerikai vezetőknek akar mondani, azt mondja: „Azt akarjátok, hogy a munkatársaimra lőjek? Nem tudom megtenni, mert az az ellenségeimnek való.” Ez egy nagyon direkt kommentár. És szerintem, ha megnézzük a filmet, rájövünk, hogy ez nagyon is reális – még ha abszurd is. Man-su szemszögéből ez a legreálisabb módja annak, hogy visszaszerezze a pozícióját. Összegyűjti az önéletrajzokat, kiválasztja a potenciális versenytársakat. Ez az eredeti regény egyik nagy vonzereje is: a munkások a munkások ellen. És talán ezért érzünk iránta szánalmat is. Ez adja a történet valódi erejét.