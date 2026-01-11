Heti abszurd: SZPSZ, avagy búcsúzik a Szuverén Penetra Sziget

Heti abszurd;

2026-01-11 09:19:00 CET

Miután nem vagyok asztrológus, idézni sem merném, milyen bolygók és szögek támasztják alá a szabotázs kísérletét, ráadásul nem ismerem se Orbán Viktor, se Magyar Péter képletét. Arról is csak most értesültem, hogy miniszterelnökünk jól láthatóan asztrológusi háttértámogatással jelölte ki a választás időpontját.

Ha a Tisza Párt nyer az idei választáson, alkotmányos puccsot követhet el a hatalom – jelentette be Magyar Péter évindító sajtótájékoztatóján, ami az újságírók bullyingolását leszámítva egész jól sikerült (jó, a propagandistákat pellengérezte, de még szerkesztőségünk is megosztott volt a tekintetben, hogy ez helyénvaló-e egy sajtóeseményen vs. pont ők megérdemlik, hogy a padlóra lökje őket, de dulván).

Jól képzett jogászcsapat dolgozik azon (nyilván a karmelitai katakombákban), hogy az ellenzék ne nyerhessen, vagy ha mégis, akkor akadályozzák a kormányzást

– nyomatékosította Fleck Zoltán alkotmányjogász is, ámbátor ő szinte naponta hívja fel a figyelmet a Fidesz alkotmányosrend-bontó aknamunkásságára. Ezúttal már iparkodott tőle „mint magánembertől” elhatárolódni az ELTE – amelytől ezt tavaly augusztusban még nyílt levélben kérte számon a Fejjel Lefele (a Szuverenitásvédelmi Hivatal), melynek szuterénelnöke feljelentéssel is fenyegette az oktatót, konkrétan „az alkotmányos rend veszélyeztetése” miatt. (Tőle már meg sem mernénk kérdezni, mi a kényelmetlenebb, a zabszem a seggében, vagy a sötétség a fejében. Spongyát rá, dicsőség Magyarországnak, jippikájé!)

Nem telt bele sok idő, és a fenti föltevést megerősítette az Egyenes beszédben Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke: „jogászkörökben, belső szinten tudjuk, hogy vannak forgatókönyvek, tudjuk, hogy kik dolgoznak rajta”, bár azt nem árulhatta el, kicsodák, illetve – szinkronicitás! – ezt jelezte előre a Horoszkóp Poszt nevű YouTube-csatorna asztrológusa is, A 2026-os Magyar Választások Asztro Képlete című friss videójában.

A fekete mágiás jogászkodás vélelme tehát nem alaptalan, legalábbis jó ideje megjelent a kollektív tudatban, hogy a kormány ezen ármánykodik, és minimum be van tojva, mert nem a szokásos ezercsillió százalékkal vezeti a pártpreferencia-listát, amit nekik már a Nézőpont és a Századvég is bevallott. A választás elhalasztása érdekében felmerülhet egy (ezúttal valódi) veszélyhelyzet előidézése – az Illiberális Tinderen akadnának a légyottra partnerek, csakhogy uniós és NATO-tagállamként fokozott a lebukásveszély, nem beszélve a bosszúpornóval való utólagos zsarolás reális esélyéről. Esetleg kockázatkerülésből sufnituningolhatnák a kétharmados kényelemmel kipárnázott trónjukat, hogy amennyiben más kerülne rá, csak fapados sámlit kapjon, a lábaiba épített körfűrésszel, melyet a Fidesz-frakció távirányít.

És bár a miniszterelnök ezt mindeddig pókerarccal cáfolta, elképzelhető lenne még a hatalomátmentés elnöki rendszerbe is

– talán pont ezért állították ki Kapu Tibort szilveszterkor Sulyok Tamás mellé, hogy a Galaktikus Föderáció fénynyelvvel kódolt üzenetét átadja, miszerint mostantól Orbán Viktor használja a köztársasági elnök avatárját,

no nem mintha a vén szatyor (bocs, de nem bocs) eddig marhára szuverén lett volna. Például milyen ufó írhatta neki azt a szerencsétlen szöveget, hogy „január elseje a béke világnapja” (lópikulát), meg hogy „egymástól elválasztva a lét csak dadog”?!

A Tisza-pártelnök aszcendensének ismeretére nincs is szükségünk, mert bárhogy legyen is,

eme történelmi választási küzdelem nem Orbán Viktor és Magyar Péter, hanem a NER és a magyar nép között dől el.

Magyar ebben a változás eszköze, a tengely, amihez hozzá lehet kapcsolni a kereket. A kerék sem a semmiből született, kellett hozzá egy társadalom, anyag­ismeret és idő, legelébb is annak felismerése, hogy a világ nemcsak tolható, hanem akár gördíthető. Ezen felismerés pedig immár ott sejlik millió honfitársunk fejében, hogy lehetne ez az ország szopás helyett inkább száguldás, Porsche, szerelem, igazi élményvezetés – ki az alagútból, orral a fénybe.