Mit tolnak el a hókotró politikusok?

politika;Népszava;hókotrók;Podcast;Tisza Párt;

2026-01-10 05:45:00 CET

A fideszes műlapátolások is a magyar állam működésképtelenségét igazolják. Podcast.

Rágyúrt a Fidesz a hó­esésre: a Tisza tűzifaosztására válaszul Orbán Viktor is nyomban hólapátot ragadva pózolt a háza előtt, majd a kormánypárt apraja-­nagyja ránk ömlesztette kamugyanús hólapátolós képeit, videóit és Photoshoppal felturbózott hókotrós posztjait. De mit ér a Fidesz hólapátos performansza, ha nincs különösebb mondanivaló mögötte, mint a Tiszáé? Pláne, ha a fideszes műlapátolások is a magyar állam működésképtelenségét igazolják – ezt a kérdést járta körül a Népszava közéleti podcastje, Hol élünk? e heti adásában Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője és Papp Zsolt gazdasági szakújságíró Batka Zoltán műsorvezetővel.

A műsorban szóba került az is, hogy ha valahol izraeliekkel vagy franciákkal csinálnák azt, amit Fico a magyar kisebbséggel művel, akkor az anyaországokban óriási tüntetések lennének, és a nemzeti kormányok iszonyú diplomáciai nyomás alá helyeznének egy ilyen autokratát. De miért nem érdekli a kormánypárti szavazót, ha Szlovákiában magyarüldözéssel kísérletezik az ottani illiberális rezsim?