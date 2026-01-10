A téli időjárás miatt továbbra is késések és járatkimaradások nehezítik a vonatközlekedést

időjárás;MÁV;vonatközlekedés;

2026-01-10 09:40:00 CET

Átmenetileg az ország valamennyi Volán-buszjáratán érvényesek a vonatjegyek.

A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, kimaradó járatokkal lehet számolni, mert esetenként – főként az erős széllel érintett térségekben – váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat – írja a MÁV.

A közlemény szerint

Almásfüzitőn váltóhiba miatt bizonytalan ideig az S10-es vonatok megállás nélkül áthaladnak. Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitő felsőre, ahol az utasok átszállhatnak az S10-es vonatra. Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor indul állomáspótló busz Almásfüzitőre.

pótlóbusz közlekedik valamennyi S74-es vonat helyett.

a Dombóvárról 3:48-kor, a Sárbogárdról 5:56-kor és a Pusztaszabolcsról 7:26-kor – Érd alsón át – a Déli pályaudvarra induló G40-es vonatok (8099, 4099, 4197) terelve, Érd felső felé közlekednek, ezért Tétényligetet nem érintik és Érd alsó helyett az utasok Érd felsőn szállhatnak fel. Tétényligeten is megáll a Siófokról 4:28-kor induló személyvonat, valamint a Martonvásárról 6:48-kor és 7:48-kor induló Z30-as vonat (8729, 4617, 4627) a változás miatt.

a Gyékényes – Nagykanizsa szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, mert fakidőlés miatt Őrtilos – Murakeresztúr között átmenetileg nem járnak a vonatok. Nagykanizsa – Gyékényes között pótlóbuszok szállítják az utasokat, melyek Murakeresztúrt nem érintik,és Murakeresztúr – Nagykanizsa között mentesítő vonatok közlekednek. A Pécsről 7:20-kor Barcsra induló személyvonat (8957) nem jár, ahogy a Barcsról 11:38-kor Pécsre induló vonat sem. A Gyékényes – Dombóvár közötti vonatoknál is 10-40 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani.

az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek, a G71-es vonatok kimaradnak. A kimaradó fővárosi szakaszon az utasok az S70-es vonatokat, illetve az M3-as metrót, valamint a 12-es és 14-es villamost vehetik igénybe. Az induló vonatok nem várnak csatlakozásra, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy a Nyugati pályaudvarról óra 45 perckor Vác felé induló S70-es vonattal utazzanak Rákospalota-Újpestig.

az Isaszegről 5:43-kor, 6:13-kor és 6:43-kor a Keleti pályaudvarra induló G80-as vonatok (3169, 3179, 3189) kimaradtak, utasaik az S80-as vonatokkal utazhattak. Pécelről az Örs vezér terére a BKK 169E buszjáratán és a Volán 484-es buszjáratán (Dány-Isaszeg-Pécel-Örs vezér tere) a vasúti jegyek érvényesek. A Füzesabonyból 6:25-kor Miskolcra induló vonat (5022) sem közlekedett, utasai a 30 perccel későbbi személyvonattal (5032) utazhattak.

a Somoskőújfaluból 5:14-kor Hatvanba induló vonat (5839) nem közlekedik, a Hatvanból 7:14-kor Somoskőújfaluba induló személyvonat (5822) helyett pótlóbusz jár.

a szlovák vasút tájékoztatása szerint a Breclav, valamint közvetlen kocsikkal Berlin/Prága/Varsó felől érkező, Vácról 8 órakor a Nyugati pályaudvarra továbbinduló Metropol EuroNight (EN 477) 50-60 perces késéssel várható a magyarországi szakaszra.

a németországi erős havazás és ónos esőzések miatt a távolsági és regionális forgalomban jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre kell számítani. A német vasúttársaság (DB) azt javasolja az utasoknak, hogy amennyiben tehetik, január 8 és 11-e között halasszák el utazásukat vagy válasszanak alternatív utazási lehetőséget. A Németország felé utazóknak érdemes tájékozódniuk a DB tájékoztatási felületein, illetve ügyfélszolgálatánál.

A közlekedési változásokról további információk a MÁV honlapján olvashatók. A vonatjegyek az ország valamennyi Volán-buszjáratán érvényesek, valamint visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.