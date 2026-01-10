Öt megyében is kiesésesek vannak az áramszolgáltatásban

A téli időjárással összefüggésben január 9-e 4 óra és január 10-e 4 óra között a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek összesen 424 tagja országosan 120 tűzoltási és műszaki mentési feladatot végzett el 143 eszköz alkalmazásával – írja közleményében a katasztrófavédelem.
A tájékoztatás szerint a havas, hideg időjárás miatt pénteken is voltak a vasúti és a közúti közlekedésben fennakadások, több településen pedig a hulladékszállítás is akadozott. A rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt.
Az országos közúthálózaton ebben az időszakban tizennégy olyan rendkívüli esemény történt, amely miatt forgalom-elterelésre volt szükség, valamennyi eseményt felszámolták. A rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel pénteken az ország több főközlekedési útján rendeltek el súlykorlátozást a 7,5 tonna össztömeg feletti járművekre. A tűzoltóegységek a nap folyamán számos balesetnél végeztek műszaki mentést,
jellemzően az úton megcsúszott, árokba fordult és egymásnak ütközött járműveket és utasaikat mentették.
Az áramszolgáltatásban öt megyében vannak kiesések, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Somogy, Veszprém megyében
összesen 20 települést érintő áramszolgáltatás-kiesés volt, 5342 fogyasztási helyen. A vízszolgáltatás Tolna megyében, Bogyiszló településen 720 fogyasztási helyen szünetelt átmenetileg.
Szombat reggelig a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun megye déli részén ismét előfordulhat csapadék, havazásra és kis mennyiségű ónos esőre lehet számítani. Estétől egy hidegfronthoz kapcsolódóan elszórtan előfordulhat havazás, hózápor. Az északkeleti megyékben és a Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkülhet, megerősödhet az északi szél, amely hófúvást okozhat. Éjjel kisebb körzetekben sűrű köd képződhet, amelyből ónos szitálás is lehet.Ónos eső és hófúvás jön a hétvégén, az ország nagy részén figyelmeztetés van érvényben