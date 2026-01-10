időjárás;baleset;tűzoltók;katasztrófavédelem;áramszolgáltatás;vízszolgáltatás;

2026-01-10 10:29:00 CET

Öt megyében is kiesésesek vannak az áramszolgáltatásban

De van, ahol a vízszolgáltatás szünetelt. Az elmúlt 24 órában számos balesetnél végeztek műszaki mentést a tűzoltók, jellemzően az úton megcsúszott, árokba fordult és egymásnak ütközött járműveket és utasaikat mentették.