Ónos eső és hófúvás jön a hétvégén, az ország nagy részén figyelmeztetés van érvényben

időjárás;előrejelzés;hófúvás;ónos eső;figyelmeztetés;

2026-01-10 09:01:00 CET

Szombat este hidegfront éri el az északi tájakat havazás és hózápor kíséretében.

Tíz megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala) hófúvás, további öt megyére (Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna és Zala) pedig ónos eső miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint szombaton alapvetően sok felhőre számíthatunk, inkább csak átmeneti szakadozások lehetnek, emellett többfelé párássá, egyes tájakon ködössé válhat a levegő. A reggeli, délelőtti órákig délnyugaton, délen kiterjedtebb jelleggel fordulhat elő kisebb havazás, fagyott eső, ónos eső is, majd a késő délutáni, esti órákig inkább csak helyenként lehet hószállingózás, gyenge hóesés, a ködös tájakon esetleg ónos szitálás.

Az esti órákban hidegfront éri el az északi tájakat havazás, hózápor kíséretében. A légmozgás napközben még gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északiasra forduló szél főként a Dunántúlon és az északkeleti, keleti területeken egyre nagyobb területen feltámad, így este már előfordulhat hófúvás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul, a nyugati, északnyugati tájakon mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet, északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Késő este többnyire -12 és -2 fok közti értékekre van kilátás.

Vasárnap közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják majd egymást. Elszórtan hózápor, többnyire gyenge havazás is előfordulhat. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, elsősorban a Dunántúlon hófúvás is lehet. Emiatt Veszprém megyére másodfokú, további tizenkét megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -8 és -3 fok között várható, keleten lesz hidegebb.