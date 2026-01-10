Az iráni hadsereg közölte, fellép a tüntetők ellen a stratégiai infrastruktúra és a közvagyon védelmében

Irán;tüntetések;hadsereg;

2026-01-10 13:02:00 CET

Közleményükben Izraelt és „ellenséges terrorista csoportokat” vádolták azzal, hogy „alá akarják ásni az ország közbiztonságát”.

Az iráni hadsereg szombaton bejelentette, hogy meg fogja védeni a stratégiai infrastruktúrát és a közvagyont, miközben az ország vallási vezetése egyre határozottabban lép fel az utóbbi évek legnagyobb tüntetéseinek leverésére.

Az erről szóló közleményben az áll, hogy

„a hadsereg, a legfőbb parancsnok irányítása alatt, más fegyveres erőkkel együtt, a régióban az ellenség mozgásának követése mellett, határozottan védi és őrzi a nemzeti érdekeket, az ország stratégiai infrastruktúráját és a közvagyont”.

A hadsereget és a Forradalmi Gárdát, a hadseregtől függetlenül működő elit fegyveres egységet az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah irányítja. A hadsereg Izraelt és „ellenséges terrorista csoportokat” vádolta azzal, hogy „alá akarják ásni az ország közbiztonságát”.

A kezdetben az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek, a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik. A zavargások péntek éjszaka is folytatódtak. A hatóságok továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást.

Az állami média szerint Karajban, Teherántól 20 kilométerre nyugatra, a „lázadók” felgyújtottak egy önkormányzati épületet. Az állami televízióban felvételeket sugároztak a biztonsági erők tüntetések alatt életüket vesztett tagjainak a temetéséről.

Egy szemtanú a Reuters hírügynökségnek arról számolt be, hogy Irán nyugati részén bevetették a Forradalmi Gárdát, amely korábban is részt vett a tüntetések leverésében.

A hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt vádolták a „zavargások” szításával, miután Donald Trump amerikai elnök pénteken figyelmeztette az iráni vezetést, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig szombaton kijelentette, hogy „az Egyesült Államok támogatja Irán bátor népét”.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) adatai szerint

január 9-ig 65 ember – 50 tüntető és 15 biztonsági személy – vesztett életét a tüntetések során.

A norvégiai székhelyű emberi jogi szervezet, a Hengaw pedig arról számolt be, hogy az elmúlt két hétben több mint 2500 embert tartóztattak le Iránban.

Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sah Egyesült Államokban élő fia az X közösségi platformon közzétett üzenetében úgy fogalmazott, hogy a cél már nemcsak az utcai tüntetés, hanem az „hogy felkészüljünk a városok központjainak elfoglalására és megtartására”. Pahlavi emellett országos sztrájkra hívta „a gazdaság kulcsfontosságú ágazataiban, különösen a közlekedésben, az olaj-, gáz- és energiaiparban dolgozókat”.

Franciaország, Nagy-Britannia és Németország vezetői pénteken közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben elítélték a tüntetők meggyilkolását, és felszólították az iráni hatóságokat, hogy tartózkodjanak az erőszaktól.

A tüntetések miatt néhány légitársaság törölte több járatát Iránba. Az Austrian Airlines közölte szombaton, hogy legalább hétfőig elővigyázatosságból nem indítja el oda járatait. A Turkish Airlines pedig három iráni városba nem indítja el összesen 17 járatát.