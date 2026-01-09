Újabb tüntetések nyomán épületek, autók lángolnak Iránban, miközben a hatalom letiltotta az internetet

Irán;tüntetések;zavargások;épülettűz;letiltás;internetszolgáltatás;

Ali Hamenei ajatollah legfőbb vezető szerint a tüntetők Donald Trump amerikai elnök utasítására szítják a zavargásokat. Helyi információk szerint a perzsa állam déli részén a rendőrök tüzet nyitottak a felbolydult tömegre.

Iránt pénteken nagyrészt elvágták a külvilágtól, miután a hatóságok letiltották az internetet a növekvő zavargások megfékezése érdekében, videófelvételek szerint egyre több város utcáin tombolnak az emberek, a kormányellenes tüntetéseken lángoló épületek és járművek láthatók – számolt be a Reuters az iráni fejleményekről. Hozzátették, az intézkedések sorában a hatalom emberei blokkolják a telefonvonalakat, törlik a menetrendszerű járatokat. A Dubai repülőtér honlapja szerint legalább 17 járatot töröltek Dubai és Irán között. Ali Hamenei ajatollah televíziós beszédében azzal vádolta a tüntetőket, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke utasítására cselekszenek, de ő nem hátrál meg.

Az egyre nagyobb káosz közepette emberi jogi csoportok arról számoltak be, hogy a rendőrök Irán déli részén tüzet nyitottak a tüntetőkre. Az iráni Hengaw jogvédő csoport szerint a pénteki imák után Zahedanban, ahol a balucs kisebbség többsége él, a lövöldözésben több ember megsebesült. A BBC tudósítói szerint Iránban már több tucatnyi településen vannak folyamatos tüntetések, zavargások, és most újabb 16 helyszínen mentek az emberek az utcára. A jogvédők állítják, eddig már több mint 40 ember halt meg a demonstrációkon.

Reza Pahlavi, a néhai sah száműzetésben élő fia egy közösségi oldalon bejegyzésben ezt üzente az irániaknak: „A világ szeme rajtatok van. Menjetek az utcára!” – Donald Trump tavaly nyáron bombázta Iránt, és a múlt héten figyelmeztette Teheránt, hogy az Egyesült Államok a tüntetők segítségére siethet, pénteken azt mondta, hogy nem fog találkozni Pahlavival, és nem biztos benne, hogy helyénvaló lenne támogatni őt. Németország elítélte a tüntetők elleni erőszakot, mondván, hogy garantálni kell a tüntetés és a gyülekezés jogát, és az iráni médiának pedig szabadon kell tudósítania az eseményekről.