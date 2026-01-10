Úgy tűnik, egyre kisebb az érdeklődés az Orbán-interjúk iránt

interjú;Orbán Viktor;nézettség;

2026-01-10 12:12:00 CET

Két beszélgetés ráadásul több diszlájkot kapott, mint amennyi lájkot.

A tavalyi Orbán-interjúk számai azt mutatják, hogy a hirdetéses korszakban csak úgy repkedtek a 4-5-600 ezres nézettségek, míg a reklámmentes világban az ATV-s adás hasított, az összes többi viszont 200 ezer alatt maradt – írja a Telex, utalva arra, hogy szeptember 22-én a Google leállította az EU-ban a politikai reklámok kiszolgálását.

A portál 14 interjú nézettségi adatait nézte át a Youtube-on, ezek mind csak itt látható, nagyobb lélegzetű beszélgetések (így kihagyta a mezőnyből a pár perces bejelentkezéseket, a 2-3 kérdéses miniinterjúkat, az alapvetően Facebookra szánt anyagokat, a Kossuth rádió pénteki, interjú formátumú monológjait, de azokat a köztévés vagy TV2-s interjúkat is, amelyek a tévén is lementek, de a netre is feltették őket).

Jól látszik, hogy Orbán Viktor a leghazaibb hazai pályát kedveli, és a Mandinerhez, illetve a Patriótához megy a legszívesebben beszélgetni (3-3 nagyinterjú). A portál összesítése alapján

a miniszterelnök az Öt-nek adott, médiatörténeti eseményként beharangozott, félmilliós nézettségű interjúval kezdte a nagy turnéját áprilisban,

aztán jött júliusban négy interjú másfél hét alatt (460 ezres átlag),

az augusztus-októberi időszakban újabb négy (330 ezres átlag),

ezután következett a milliós (sőt, azóta már az 1,2 millió közelében járó) ATV-s,

végül a karácsony előtti újabb turné. Ez négy nap alatt három interjút jelentett, éppen csak 100 ezer fölötti átlaggal, és azon belül is meredeken zuhanó tendenciával: 188, 79, és 55 ezer. Ugyanazon a Mandineren és Patriótán, ahol nyáron még 600 ezres nézettségeket hozott egy-egy miniszterelnöki interjú, produkáltak ezek decemberben már 100 ezer alattiakat.

Érdekes a negatív reakciók magas, néha egészen extrém aránya. A 14 interjúból egyetlenegy (az utolsó, szuperalacsony nézettségű mandineres) tudott 90 százalék fölött lájk-arányt produkálni, kilenc volt 80 százalék alatt, és két esetben a diszlájkok voltak többen. Jellemzően olyan interjúknál történt meg ez, amikor Orbán eltávolodott egy kicsit a klasszikus, felvállaltan Fidesz-propagandista felületektől.

A nagy decemberi nézettség-visszaesésnek két oka lehet,

az emberek kicsit ráuntak a hosszú, alákérdezős Orbán-interjúkra, amikben jellemzően nem is mond sok újat vagy meglepőt, csak a szokásos propaganda-paneleket ismételgeti.

vagy valójában nincs is visszaesés, a tavaszi számok voltak a valósnál magasabbak, a hirdetések miatt. Ezt a teóriát erősíti, hogy tavasszal is volt kiugróan alacsony nézettségű interjú, épp a Patriótán, ahol egy hónap múlva a következő már a négyszeresét hozta – elképzelhető, hogy erre annyi a magyarázat, hogy az egyiknél volt hirdetés, a másiknál nem.

A Telex összegzése szerint a számok azt mutatják, hogy ha kicsit kimerészkedik a fideszes buborékból, Orbán Viktor nagy eléréseket tud produkálni egy interjúval, és erre óriási szüksége lesz a kampányhajrában, amikor a még bizonytalan választókat kell megszólítani, vagy az ellenzék felé hajlókat elbizonytalanítani. A kérdés az, hogy sikerül-e ehhez olyan felületeket találni, ahol megvan ez a közönség, de mégsem kockáztat sokat a miniszterelnök azzal, hogy esetleg kínos kérdéseket tesznek fel neki.